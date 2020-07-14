На улицах Минска — автозаки. МВД призывает белорусов «проявить разум»

Автозаки на площади Независимости в Минске / Дмитрий Брушко, TUT.by​





заметил три автозака. Вечером 14 июля на площади Независимости в Минске фотограф TUT.by Дмитрий Брушкотри автозака.





Судя по всему, так белорусские власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с тем что Центризбирком не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты.





пояснили , зачем они там стоят. В МВД, зачем они там стоят.

«МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Беларуси, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе МВД.

В милиции также призвали белорусов «проявить разум и мудрость», «не поддаваться на провокации» и «соблюдать национальное законодательство».





Как сообщалось ранее, двум альтернативным претендентам, собравшим больше всего подписей в свою поддержку, ЦИК отказал в регистрации на заседании 14 июля.





Ни сами претенденты, ни их штабы с призывами к уличным акциям не выступают.