|
Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роботы на заводе в Гродно – привычное дело. Технологии везде, включая хранилище. То, что раньше переворачивать приходилось вручную – каждую тяжелую головку сыра, сейчас одним махом за секунды делают умные машины. Благодаря сыру, модернизации сыроделия завод смог увеличить мощности в четыре раза.
Светлана Мелешко, начальник отдела молочного предприятия:
«Кошер» и «Халяль» – среди внедренных систем качества. И прибыль от сыра – возможность развития и других сегментов переработки молока.
А сыр – и вовсе золотой драйвер экспорта всей сельскохозяйственной продукции. С пажитником, вином, трюфелем. Если Пружаны, Гродно, Слуцк, Кобрин и другие в числе прочих достояний имеют твердые сыры, пармезан, то белорусский Туров знаменит моцареллой, маскарпоне, рикоттой. Все эти сырные радости – импортозамещение.
Алексей Рай, главный инженер молочного предприятия:
Это рассольная ванна охлаждения. Здесь сыр охлаждается и высаливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Роботы на заводе в Гродно – привычное дело. Технологии везде, включая хранилище. То, что раньше переворачивать приходилось вручную – каждую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)