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Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

14.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Роботы на заводе в Гродно – привычное дело. Технологии везде, включая хранилище. То, что раньше переворачивать приходилось вручную – каждую тяжелую головку сыра, сейчас одним махом за секунды делают умные машины. Благодаря сыру, модернизации сыроделия завод смог увеличить мощности в четыре раза.  

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Светлана Мелешко, начальник отдела молочного предприятия:   
В общем объеме экспорта сыр составляет порядка 65 %. После получения европейского ветеринарного номера можем отгружать продукцию в страны Европейского союза, что дало нам, конечно, большие возможности для экспортных поставок.   

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

«Кошер» и «Халяль» – среди внедренных систем качества. И прибыль от сыра – возможность развития и других сегментов переработки молока.  

По тому же принципу идут многие заводы. И на каждом есть уже свои, узнаваемые бренды – от творожков до удивительного белорусского мороженого.  

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

А сыр – и вовсе золотой драйвер экспорта всей сельскохозяйственной продукции. С пажитником, вином, трюфелем. Если Пружаны, Гродно, Слуцк, Кобрин и другие в числе прочих достояний имеют твердые сыры, пармезан, то белорусский Туров знаменит моцареллой, маскарпоне, рикоттой. Все эти сырные радости – импортозамещение.   

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Алексей Рай, главный инженер молочного предприятия:  
Мы пришли сюда, когда было еще только поле. Прошли все этапы: от выбора оборудования, разгрузки, строительства всего комбината.   

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Итальянские рецептуры в Турове приправили белорусским качеством. Получился уникальный продукт.  

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Пармезан, рикотта, с пажитником, трюфелем. Смотрите, как в Беларуси готовят кошерные сыры

Это рассольная ванна охлаждения. Здесь сыр охлаждается и высаливается.   

Люди в материале: Светлана Мелешко, Алексей Рай

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Роботы на заводе в Гродно – привычное дело. Технологии везде, включая хранилище. То, что раньше переворачивать приходилось вручную – каждую...
 
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