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Рапс должен как погремушка звенеть. Говорим доступно об уборочной в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас в белорусских полях идет, без преувеличения, битва за урожай. Ежегодно сотни экипажей участвуют в негласном соревновании за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот сегодня известие о первых тысячниках пришло из Гродненского района.
Свои награды и поздравления экипаж аграриев принимал прямо в поле – такова традиция. У двух хлеборобов весьма солидный стаж и за плечами не одна уборочная, более того, и в лидерах бывали. Но вот в 2020 году, как признались комбайнеры, в победе были уверены не до конца.
Награды, цветы и слова поздравлений. Его результат – лучший в стране. Комбайнер сельхозпредприятия имени Кремко Андрей Росенюк первым намолотил 1000 тонн зерна. И это, похоже, становится традицией: в 2019 году также был лидером. Такому не грех доверить и новый комбайн. И точно, успел и технику под себя настроить, и показать высший пилотаж на уборке озимого ячменя. Говорит, за него все родные болели.
Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В.И.Кремко:
Ромуальд Юровский, председатель Гродненской областной организации профсоюзов работников агропромышленного комплекса:
Галина Буро, корреспондент:
Но расслабляться некогда – рапс поспел. СПК Деньщикова одним из первых приступил к уборке чёрного золота полей.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Уборку только начали, но урожайность уже не меньше 50 центнеров с гектара. Особенность этого года – равномерное созревание рапса, такого давно не было. Василий Гузеревич трудится на комбайне уже 25 лет, есть с чем сравнивать.
Василий Гузеревич, комбайнер СПК имени Деньщикова:
Геннадий Эйсмонт:
А на соседнем поле уже золотится озимая пшеница – зреет и потрескивает под лучами солнца.
Это ранний сорт. Кстати, сроки созревания культур подгадывали ещё при посевной, с учётом рациональности: пока одно спеет, другое можно убирать. На хлебной ниве главный агроном уже видит: буквально два-три дня – и сюда можно выпускать комбайны. Колос пшеницы радует глаз.
Геннадий Эйсмонт:
Надеяться на хороший результат у белорусских аграриев есть все основания. И дело не только в погоде. Весенние работы не останавливались на минуту. А потому, как говорится, что посеешь. Да и сейчас главное – вовремя убрать урожай. Хлебную и не только тему затронули и во время недавнего общения Президента с гродненцами.
В этом году одной только Гродненской области предстоит убрать более 300 тысяч гектаров зерновых и ещё столько же зернобобовых культур. Уже видно, что национальный каравай будет больше прошлогоднего. И аграрии приложат к этому все усилия.
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Новости Беларуси. Сейчас в белорусских полях идет, без преувеличения, битва за урожай. Ежегодно сотни экипажей участвуют в негласном соревновании за звание...
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