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Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина

14.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Главы государств Евросоюза готовятся к первому саммиту после тотального карантина. Встреча запланирована на 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина

Перед лидерами стоит непростая задача: найти пути преодоления экономического кризиса после пандемии. Хотя стратегия уже определена, вопрос остаётся открытым из-за ряда государств, несогласных с выбранным планом.

Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина

В частности, речь идёт о создании фонда на сумму в 750 миллиардов евро. Поскольку для принятия концепции восстановления ЕС, её должны одобрить все участники саммита, за столом переговоров ожидаются жаркие дебаты. 

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Новости мира. Главы государств Евросоюза готовятся к первому саммиту после тотального карантина. Встреча запланирована на 17 июля, сообщили в программе Новости «24...
 
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