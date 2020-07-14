Владислав Ложкин стали лучшим игроком 17 тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Форвард «Смолевичей» Владислав Ложкин признан лучшим игроком 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси.

18-летний игрок совсем недавно перешел в команду из минского «Динамо» на правах аренды. Уже в дебютном поединке Владислав оформил дубль и помог своему новому клубу победить «Ислочь» – 3:1. Отметим, что по ходу встречи нападающий нанес два удара в створ ворот соперника, и оба оказались результативными. «Смолевичи» занимают предпоследнее 14 место в турнирной таблице.

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