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Владислав Ложкин стали лучшим игроком 17 тура чемпионата Беларуси по футболу

14.07.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владислав Ложкин стали лучшим игроком 17 тура чемпионата Беларуси по футболу

Форвард «Смолевичей» Владислав Ложкин признан лучшим игроком 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси.

18-летний игрок совсем недавно перешел в команду из минского «Динамо» на правах аренды. Уже в дебютном поединке Владислав оформил дубль и помог своему новому клубу победить «Ислочь» – 3:1. Отметим, что по ходу встречи нападающий нанес два удара в створ ворот соперника, и оба оказались результативными. «Смолевичи» занимают предпоследнее 14 место в турнирной таблице.  

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Форвард «Смолевичей» Владислав Ложкин признан лучшим игроком 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси. 18-летний игрок совсем недавно перешел в команду из...
 
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