Источник материала: Новости Волковыска

Россия в ближайшие дни готовится открыть границы с Беларусью. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко после встречи с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с республикой Беларусь", – сказал Головченко.

Он также уточнил, что конкретная дата пока не называется, но соответствующее официальное решение вскоре появится.

Россия на фоне пандемии COVID-19 ограничила транспортное сообщение с Беларусью: были отменены авиаполеты, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки.

Беларусь не вводила аналогичных ограничений, а для прибывающих в страну из-за границы лиц, в отдельных случаях, предусмотрен двухнедельный карантин.