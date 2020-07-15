Вы просили - мы рассказываем. Почему мужчины ничего не понимают в оргазме

Источник материала: Tut.by

В выходные мы постили в наших соцсетях старый текст о том, почему некоторые женщины не могут получить оргазм. Удивительно: получили много новых откликов. Часть из них была одинаковой: читатели просили в следующий раз делать акцент на том, почему мужчины ничего не понимают в оргазме. А не на том, почему у женщин не получается его достичь. У нашего автора есть ответ. И многим мужчинам он не понравится.

Аня ПероваЖурналист TUT.BY

Если подумать, всё на поверхности

С детства мужчин учат решать конкретные проблемы: делать, а не думать. Это не я решила, это психологи подтверждают . Таково наше консервативное воспитание, которое порой мы даем и получаем неосознанно — что уж сделать. На примере: если сломалась машина, то вряд ли мужчина будет сидеть и долго рефлексировать, почему же она сломалась и как сделать так, чтобы она не ломалась больше. Скорее, он просто возьмет в руки какие-то инструменты и пойдет ковыряться в капоте. Ну или пригонит свою малышку к тем, кто может решить вопрос быстрее.

Проблема в том, что с женщинами эта схема не совсем работает. Даже если передать даму «профессионалу» — пробовать не стоит. Но мужчины упорно верят, что где-то есть простая схема действий, повторив которую можно прийти к успеху в 100% случаев. На этом и строится фундамент сексуальной неграмотности.

Посмотрите, как популярны даже шутки о том, как заставить женщину кончить. Помните кусочек «Американского пирога», где старшекласснику передали тетрадочку с техниками кунилингуса? И это было типа очень круто: тайное знание, все дела. Жаль, что по сюжету его девушке все понравилось: наверняка кто-то поверил, что важную роль сыграла тетрадочка, и теперь не понимает, почему делает все «по учебнику», а у нее получается.



Фото: kinopoisk.ru

Но суть же не в технике! Неважно, как двигать пальцем или языком: вверх-вниз, или влево-вправо, или выписывая букву «s». Важно, чтобы женщина хотела получить что-либо из этого от конкретного мужчины. Потому что она хочет с ним быть. И чтобы в этот момент совершенно ничего не отвлекало ее от происходящего (как минимум мысли о том, что надо сварить суп на завтра и что до зарплаты неделя, а денег нет). Какой тут оргазм, когда эти проблемы не решены? В голове они уже отсортированы как куда более существенные.

И это тоже не секрет, психологи уже озвучивали не раз. Даже в том самом тексте , цитирую: «Однако чаще всего достичь оргазма не получается из-за психологических причин. Страх наступления беременности, неблагоприятные условия для полового акта, ложные и негативные установки по отношению к сексуальной жизни и к мужчинам, страх потери контроля во время оргазма, травматический сексуальный опыт — это далеко не полный список…». Возможно, необходимо было подобрать более прозаический, жизненный пример? Чтобы стало понятнее. Ок, я его подобрала сейчас.

Ключевая проблема большинства мужчин: они пытаются справиться со следствиями (когда усиленно трут несчастный клитор), а не с причинами (пытаясь понять, почему это трение несчастного клитора не помогает).

Впрочем, женщины тоже не без греха: кажется, часть из нас просто не понимает, какую роль рядом должен выполнять их мужчина. Должен — не в общечеловеческом смысле, а в ваших личных отношениях (зачем-то же вы их начинаете). Если этот мужчина не делает вашу жизнь прекраснее, не создает ощущения комфорта и безопасности, то вопрос: а как вы его выбрали? Почему? Для чего? Бегите от него.

Так и что теперь делать?

Мужчинам — честно, не знаю. Наверняка многие уже и так слабо воспринимают этот текст, зацепившись за фразу о зарплате. Так вот: мужчина, который раздражается по таким поводам, автоматически не создает ощущения комфорта рядом с собой. Деньги, кстати, вообще не важны: главное — та забота, которой вы окружите свою женщину.



Фото: Chermiti Mohamed, unsplash.com

Спросите у нее, как прошел день. Расскажите, как вы восхищаетесь ее бедрами. Вспомните, как вы замечательно съездили в отпуск в прошлом году. Не про себя, а словами через рот — вслух. Для нее. Подчеркните, что вам важно, что она была рядом. Обнимите ее, пока она готовит ужин. Или, черт возьми, сами сделайте ужин, чтобы она подумала, как вы цените ее время. Думаю, что почти каждая женщина, прочитав это, уже приблизилась к оргазму. Потому что все эти штуки фантастически приятные.

Если вы любите человека, то, как правило, все перечисленное очень естественно получается. С прокачанным эмоциональным интеллектом, конечно. Вам не надо никакие «техники кунилингуса» и «памятки, чтобы она кончила». Просто отпустите свои чувства. Если их нет, то… Ну я советую уходить от такой женщины. Или разобраться, что тогда вы с ней делаете.

Женщинам рекомендую просто ждать того мужчину, который будет осознавать, зачем он рядом с вами и делать все, чтобы с вами же и оставаться. Слава богу, такие мужчины существуют. Сама видела. Правда, их не так много и чаще всего они где-то не в Беларуси. Может, это мне так «везет»? Но наши мужчины все еще бесятся от той части про зарплату и поэтому, вероятно, не способны уделить внимание вам. Или, может, еще из-за чего-то бесятся, все равно удаляясь от чувства любви дальше и дальше.

Но исключения есть и здесь. Ждите — и вы их встретите. Если, конечно, сами умеете вести себя, как описано выше. У женщин иногда тоже не получается.

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