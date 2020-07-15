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«Красное яблоко», или Тест на «пригодность». Как в Армении невесты доказывают девственность
Источник материала: Tut.by
В Армении до сих пор соблюдается много древних свадебных традиций. Но среди них есть одна, которая вызывает наибольшее количество споров. Это традиция называется «красное яблоко» и проводится на утро после первой брачной ночи. Родственницы жениха должны проверить, была ли невеста девственницей. Подтверждением «целомудрия» девушки считаются пятна крови на простыне, рассказывает корреспондент
«Это очень унизительно. Мне как девушке, пришедшей в новую семью, было очень унизительно через такое проходить. Причем в нашем случае никто даже не договаривался, будет соблюдена эта традиция или нет. Так как испокон веков она соблюдалась, особенно в деревнях, мы априори уже знали, что эта церемония будет», — рассказывает Арминэ.
Она в браке уже два года, но свою церемонию «красного яблока» до сих пор вспоминает с ужасом. Сейчас Арминэ на девятом месяце беременности. У нее будет мальчик, и как будущая свекровь она не собирается соблюдать эту традицию: «Это больше делается для того, чтоб соседи и родственники не начали сплетничать. Абсолютно бессмысленная традиция. Все эти разговоры и повод, по которому на следующее утро все собираются, — это все очень неприятно».
Многие женщины, которым пришлось пройти «яблочный тест», считают это унижением. Мы решили узнать, как к этой традиции относятся мужчины.
«Институт девственности»
«Ужасная традиция, и я к ней отношусь очень плохо. Не знаю, как там с точки зрения культуры, но со стороны жизни прогрессивного общества „красного яблока“ быть не должно», — считает Акоп.
Акоп женат уже несколько лет. Его история не совсем типична для Армении, так как до свадьбы у него с будущей женой был секс. В Армении же до сих пор принято, чтобы у девушки до свадьбы половых контактов не было, а добрачный секс считается чем-то постыдным.
«В Армении все еще важен институт девственности. У нас народ очень гордый. Для мужиков это прям неприемлемо, что кто-то еще был до тебя. Для многих парней проблема даже то, если девушка встречалась с кем-то», — говорит Акоп.
В Ереване традиция «красного яблока» сейчас почти не соблюдается. В регионах же ситуация иная.
Саркис рос в традиционной армянской семье в Гегаркуникской области — в 130 километрах от столицы. В Ереван он переехал в 18 лет. Тут он получил высшее образование и решил больше не возвращаться в деревню. Разве что сыграть там свадьбу.
Наутро после свадьбы его мать не стала заходить в спальню к молодоженам, она лишь поинтересовалась у сына, «все ли нормально». Получив положительный ответ, она начала готовить корзину.
По традиции в корзину кладут те самые красные яблоки, символизирующие следы крови на простыне, коньяк, сладости и фрукты. Корзину в дом невесты относят родственницы жениха — исключительно женского пола. Мужчины в этом участия не принимают.
«Наши мамы заранее договорились, сколько человек от нашей стороны пойдут в гости к семье невесты, так как ее мама должна была дать подарки», — рассказывает Саркис.
В его доме к полудню собрались уже все соседки, а также тети и сестры. «В нашем районе все женщины, с которыми моя мама общалась, были приглашены. И все пришли. Это своего рода возможность похвастаться непорочностью избранницы сына. Такой же состав был собран в доме невесты, когда туда принесли корзины от нас».
Несмотря на то, что Саркис решил соблюсти «яблочную традицию», он эту церемонию называет бессмысленной: «Если пара друг друга любит и уважает, то остальных не должно касаться, был у них секс до свадьбы или нет. У большинства секс случается в первый раз именно в брачную ночь — для невесты это и так напряжение и волнение, а тут еще и проверка с утра».
Соблюдение традиции Саркис объясняет тем, что свадьба была в деревне.
«Если бы свадьба была в городе, наши родители просто созвонились бы и обговорили все по телефону. Но так как все произошло в деревне, там, можно сказать, все только этого и ждут — результатов „проверки“. И если результаты не огласить, это станет причиной для сплетен. Эта традиция ставит в неловкое положение молодых. В этот момент становится стыдно», — говорит он.
В Армении молодожены очень часто предпочитают проводить свою первую брачную ночь в каком-нибудь отеле в городе Цахкадзор. Это один из главных курортных городов страны. Как правило, там арендуется коттедж или номер, который украшают к приезду молодоженов. Там пара проводит один-два дня.
«Я не уехал, потому что люди могли подумать, что первая брачная ночь у нас была еще до свадьбы, а мы не хотим, чтоб об этом узнали. Чтобы избежать этих разговоров, пришлось остаться», — отмечает Саркис.
Добрачный секс: за и против
Акоп, о котором мы говорили выше, рассказывает, что сначала со своей девушкой просто хотели пожить вместе. Но ее родители были против этого.
«Мне, конечно, было легче, все-таки я парень. Девушке было сложнее. Какими бы прогрессивными ни были родители, все-таки все мы живем в консервативном обществе», — говорит он.
Чтобы избежать дальнейших проблем, пара решила зарегистрировать свои отношения.
«Секс до свадьбы — это нормально. Надо понять, насколько в этом плане подходят друг к другу партнеры, потому что это может привести к большим проблемам, вплоть до развода», — считает Акоп.
Такое мнение в Армении разделяют немногие. Для некоторых мужчин, особенно из регионов, секс до свадьбы или девушка, у которой уже были сексуальные отношения, абсолютно неприемлемы. Именно так считает 29-летний Артем.
«Я бы не хотел такую девушку приводить в дом. Это значит, что до меня в ее жизни уже был кто-то. Я общался с девушкой, в которую успел влюбиться. Через какое-то время она мне рассказала, что разведена. С этих пор я ее просто вычеркнул из своей жизни», — говорит Артем.
Нарек нормально относится к случаям, когда пары начинают жить половой жизнью до свадьбы. «Если кто-то занимается сексом до свадьбы, это не значит, что девушка испорченная или это стыдно», — считает он.
Тем не менее своих дочерей Нарек планирует «воспитывать в армянских традициях»: «Детей буду воспитывать так, что до свадьбы никакого секса. В своей семье я против секса до свадьбы. Меня воспитали так, что хорошо и правильно, именно когда девушка хранит девственность для мужа. Время идет, все меняется, и, может, потом я передумаю. Но если бы у меня сейчас была 18-летняя дочь, я был бы против секса до свадьбы».
Без «красных яблок»
Около 30% первых половых контактов у женщин не сопровождается кровянистыми выделениями, отмечают гинекологи. Это объясняется физиологией гимены (так называемой девственной плевы). Однако традиция требует: кровь на простыне обязательна.
В Армении были случаи, когда невесту возвращали в родительский дом, потому что во время первой брачной ночи простыня была чистой. Один из таких случаев произошел в городе Мартуни Гегаркуникской области несколько лет назад. Карина тогда работала медсестрой в больнице, куда привезли на «проверку» молодую девушку.
«Ужасный крик стоял в отделении. Как оказалось, на проверку к гинекологу привезли молодую девушку, чтоб узнать, почему у нее после первой брачной ночи не было крови», — говорит Карина.
В этой девушке она узнала свою родственницу, которая пришла в больницу в сопровождении мужа, свекрови и золовки. Новая родня прямо в коридоре обвиняла девушку «в непорядочности».
«Уже потом я узнала, что вся проблема была в анатомическом расположении плевы. Однако отношения молодой семьи были уже испорчены. Выйдя из кабинета гинеколога, девушка прям в коридоре ударила своего мужа по лицу и сказала его родне, что уходит от них. Сейчас она счастливая жена — вышла замуж во второй раз, а что случилось с тем парнем и его семьей, никто не знает. Они уехали», — рассказывает Карина.
«Каталась на велосипеде — лишилась девственности»
Некоторые девушки, у которых был добрачный секс, чтобы «не опозорить свою семью», решаются на гименопластику (операцию по восстановлению девственной плевы). В Армении эта операция может стоить от 100 до 400 долларов.
Гинеколог Елена Геворкова сама не делает этой операции исходя из личных принципов: «Это не болезнь. Я воспринимаю это как каприз».
Однако таких обращений немало, говорит Геворкова. По ее словам, девять из десяти девушек, которые к ней приходят, рассказывают одну и ту же историю: «В основном это сказка о том, что девушка каталась на велосипеде в детстве, упала и лишилась девственности, а сейчас надо выходить замуж. И вот как она теперь докажет свою невиновность. Ну не катаются на велосипеде в таком количестве в нашей стране».
Около трети девушек, которые решаются на такую операцию, приходят одни, рассказывает Геворкова. Еще около трети — приходят с матерью.
«Такое решение принимается сообща: девочка плюс родители, чтобы потом не слышать от мужа претензии типа „вот я взял у вас там девочку, а она-то не кристальная“. Этот момент особенно неприятен для меня, потому что это попахивает сутенерством. Если я понимаю, что это не только „желать добра“ девочке, но и попытка не вызвать на себя гнев, мол, не сумела воспитать достойную армянку, то для меня это еще более деформированные отношения».
Однако, продолжает доктор, бывали и случаи, когда за помощью девушка приходила в сопровождении своего парня.
«Такое происходит после того, как будущий муж понимает, что его мать к традиции „красного яблока“ относится достаточно консервативно и, в принципе, есть шанс, что на следующее утро будет исследована постель молодоженов. Чтобы не расстроить маму, парни решаются на такой шаг», — говорит Елена Геворкова.
Обряд окровавленной простыни
Уже к концу XIX — началу XX века ритуалы по проверке девственности в Армении имели ряд вариаций. «Наиболее распространенным обрядом был показ окровавленной простыни», — пишет этнограф Гаяне Шагоян в книге «Семь дней, семь ночей» — панорама армянской свадьбы".
Эта традиция получила название «красное яблоко». Исследователи объясняют это тем, что именно яблоко, а не какой-то другой фрукт считается символом плодородия и начала жизни. Сок яблока белый, что символизирует чистоту. Также здесь идет отсылка к следам крови на белой простыне.
Обычно после первой брачной ночи простыню выставляли на всеобщее обозрение, а в доме жениха устраивали застолье. А уже после этого для матери невесты в качестве подарка отправляли красные яблоки и другие вещи: простыню с кровавым пятном, зарезанную или уже сваренную курицу, фундук и грецкие орехи, сушеные фрукты, гату (сладкая выпечка), свечу и ладан.
«В 1940—1950-х годах проведение этого ритуала в Капане (город на юге Армении. — НВ) происходило в узком кругу, поскольку девственность девушек можно было проверить в больнице до свадьбы, чтобы, как мне объяснили, «не пришлось тратить дополнительные деньги на свадьбу», — пишет Гаяне Шагоян.
Совершенно другая ситуация была в относительно изолированных, отдаленных районах Армении, например в приграничных деревнях. До сих пор проведение ритуала там сильно отличается от других районов. «В приграничных деревнях Ташира церемония «красного яблока» по сей день носит довольно публичный характер», — рассказывает Шагоян.
В 1960-х среди ереванской интеллигенции традиция «красного яблока» уже не соблюдалась. «Вопрос девственности девушки считался личным делом пары», — отмечает этнограф. Однако, продолжает она, уже через 10 лет ситуация изменилась: в столицу массово начало переезжать сельское население, и традиция опять возродилась.
Сейчас жители городов этой традиции почти не придерживаются, однако в регионах демонстрация крови на простыне все еще считается обязательной.
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В Армении до сих пор соблюдается много древних свадебных традиций. Но среди них есть одна, которая вызывает наибольшее количество споров. Это традиция называется...
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