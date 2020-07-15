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Штаб Бабарико не отказывается от идеи референдума и создания партии
Источник материала: Партизан
Избирательный штаб Виктора Бабарико не отказался от идеи проведения референдума по Конституции и создания партии, заявила представитель штаба Мария Колесникова.
"Эта идея (создания партии - ИФ), так же, как и идея референдума, сейчас находится в работе. Это актуальные идеи", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник.
В свою очередь юрист штаба Максим Знак отметил, что "эти глобальные инициативы будут реализованы после президентских выборов", пишет
19 июня экс-банкир Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции. Он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.
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Избирательный штаб Виктора Бабарико не отказался от идеи проведения референдума по Конституции и создания партии, заявила представитель штаба Мария Колесникова.
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