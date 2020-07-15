Почему быть родителем в 2020 гораздо сложнее, чем когда бы то ни было раньше

Источник материала: Tut.by

Это колонка от и до для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией их самих. Но сначала разбирает до основания, а это бывает очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Кажется, в том, чтобы быть родителем, нет ничего особенного. В конце концов, человечество настолько успешно размножается, что скоро нам всем придется подумать о перспективах переезда на Марс. И все вроде бы так, но есть одно «но». Давайте введем в это, казалось бы, понятное уравнение, слово «осознанность». Нечто противоположное автоматической деятельности, которая, и к счастью, и к сожалению, является нашей базой.

Мы не задумываемся, как ходить, как чистить зубы и подниматься по лестнице. Но воспитание ребенка — это явление несколько иного рода. И дело даже не в том, что ребенок меняет всю нашу жизнь, а еще и в том, насколько мы вообще понимаем, почему и как мы действуем, взаимодействуя с ним.

Ребенок удивительным образом вынимает из нас все автоматизмы, которые заложили в детстве наши родители, а в них — их родители, и так до бесконечности. «Не плачь, мальчики не плачут». «Ты же девочка, сиди смирно». «Не лезь в лужу, выпачкаешься». «Ничего не больно, не придумывай». И еще бесконечное число гораздо более глубоких и на самом деле травмирующих ребенка установок. Например, что людей можно бить. Или там «не доешь — не выйдешь из-за стола». Никто вас совершенно точно всему этому специально не учил, но, боже, что только не начинает вылезать из взрослых людей с появлением собственного ребенка. И вроде бы автоматизмы призваны облегчать нам жизнь. Ну сказал что-то там в ответ на детские слезы, среагировал — и нормально. Все же так и делают. Все как-то выросли. Всех нас как-то воспитали — и ничего. Или, мое любимое, «меня родители лупили как сидорову козу, и ничего, вырос человеком», — от человека, который ровно так же продолжает лупить своих детей в полной уверенности, что таким образом растит нормальных людей.



Фото: Daniel Cheung

Давайте зададимся вопросом: когда-нибудь раньше в истории человечества дети и коммуникация с ними были настолько значимы, как в современном мире? Разумеется, нет. Родился, как и еще десяток братьев и сестер, выжил — хорошо, как только встанет на ноги, будет помогать, а не выжил — ну еще можно родить, делов-то.

С одной стороны, мы рожаем мало детей, и ценность ребенка в этом смысле невероятно высока. При этом то, насколько ты хороший родитель, — существенный маркер социального успеха современного человека. И это подвергает родительство чрезвычайному напряжению. Мы вроде как должны дать детям «все самое лучшее», а при этом еще и испытывать постоянное удовольствие от общения с ребенком. Слушайте, да я от общения с самой собой не всегда удовольствие испытываю, и тут я хотя бы могу прерваться. А с ребенком такой фокус не пройдет. Ребенок надоедает (да любой бы человек в таком количестве надоел!), от него устаешь, хочется сделать хоть какой-то перерыв, но в родительстве их не бывает, вот сюрприз. При этом у нас как будто даже нет приемлемых слов для того, чтобы об этом поговорить. «Я устала от своего ребенка» — да как ты можешь вообще такое вслух произносить! Зачем рожала тогда?

К счастью, мы не так заняты проблемой элементарного выживания, как это было с предыдущими поколениями, и у нас появилось время обратить немного внимания на самих себя, на наших партнеров, с которыми мы хотим не просто совместное хозяйство, а еще какой-то человеческой близости, совпадения интересов и всего вот этого. На своих детей, которым уже как-то не принято в пять лет вешать ключ от квартиры на шею и говорить на прощание: «Суп в холодильнике». И это прекрасно, безусловно. Ребенок наконец-то стал человеком (по меньшей мере для собственных родителей). Но тут общество встрепенулось и навешало на родителей такое количество долженствований, что здравый человек, задумываясь о перспективе рождения ребенка, все чаще решает: да зачем мне все это надо?

Современные родители попадают в двойную ловушку: с одной стороны, мы вроде как должны сделать все для развития ребенка, для его психической устойчивости, привить верные ценности и т.д. Общество говорит нам: ваши дети — ваши личные проблемы. Что вы преувеличиваете, зачем концентрироваться на негативе. Дети — это счастье, и точка. Наши бабки в поле рожали, и т.д. С другой, это же общество постоянно чего-то требует от родителей. Похудей сразу после родов, не запускай себя, начинай саморазвиваться прямо сразу в родзале, получай второе образование, выходи на работу — не выходи на работу, как же ребенок. Будь хорошим отцом и эффективным работником. Что значит ты полночи укачивал ребенка, а жена на что? Не раскисай, ты же мужик.



Фото: Paola Chaaya

Интересы современного ребенка ставятся куда выше интересов его родителей. Но, постойте, а как же мы, взрослые? Как же мы сможем качественно о нем заботиться, если оба будем на нуле? А как хотите. Родили — терпите. И не нужно всем вокруг рассказывать, как вам тяжело.

И этот бесконечный клубок из двойных посланий и странных требований говорит только о том, что сфера родительства сейчас претерпевает грандиозные изменения. И нет, это больше не «подумаешь, все рожают и воспитывают» и не «ничего сложного». В 2017 году были опубликованы результаты исследования , проведенного среди родителей из стран Западной Европы и США. Выяснилось, что современные родители тратят на свое родительство в два раза больше времени, чем 50 лет назад. И давайте не будем забывать о качестве этого времени. Качественно провести время с ребенком. Кажется, моя бабушка бы вообще не поняла, о чем я говорю.

Ок, мы решили, что не хотим воспитывать своих детей так, как это было принято раньше. Не хотим наказывать почем зря, хотим развивать их эмоциональный интеллект. Но как же нам научиться этим классным методам воспитания, если с нами в детстве их не практиковали? Разумеется, из книг. Знаете, что с вами случится после того, как вы прочтете Петрановскую, Гиппенрейтер, Сирсов и приправите всю эту компанию доктором Комаровским, а потом в реальной жизни окажется, что ваш, к примеру, двухлетка плевать хотел на ваше активное слушание и проговаривание? Ему просто хочется валяться в грязи или, к примеру, посреди торгового центра, и голосить так, будто вы отпиливаете ему руку. Просто потому что. Так вот, у вас, такого осознанного и начитанного, рано или поздно может отрасти комплекс вины размером с дом (я ужасная, ужасная мать, я не могу справиться с двухлеткой). А еще усилится тревожность (господи, что я творю с собственным ребенком? Конечно же, калечу и наношу травму). А все дело в том, что во всех тех случаях, когда поведение ребенка не совпадает с описанным, например, в книге, нам попросту не с кем свериться. У нас нет аналогичного опыта из своего детства, старшие родственники и родители вряд ли смогут обсудить с вами кризис двух лет и многообразие его проявлений, и мы остаемся со своей неуверенностью и тревожностью один на один.

А еще один сложный для восприятия факт в том, что все наши усилия по воспитанию, развитию, формированию тех и этих навыков — вообще никак не гарантируют предсказуемого результата. Скорее, гарантируют абсолютно непредсказуемый. И с этим тоже нужно как-то смириться.

Результаты еще одного исследования говорят о том, что чтение книг о развитии младенцев увеличивает риски послеродовой депрессии (ПРД) у матерей младенцев до года. Кстати, о послеродовой депрессии. По данным ВОЗ от нее в той или иной форме страдает каждая шестая молодая мать. Впечатляющие цифры. Тревога, снижение концентрации, сонливость или бессонница, чувство собственной ничтожности, сомнения в своей способности ухаживать за ребенком и немотивированные слезы. Это лишь часть из симптомов ПРД. «Ну, а чего вы хотели, мамочка!» — нет исследований по поводу частоты распространенности этой фразы на жалобы недавно родивших женщин, но, могу спорить, она была бы лидером.



Фото: Aswin

И еще немного неочевидной информации. Говоря о воспитании и уходе за ребенком, я всегда предполагаю, что этим занимаются оба его родителя. Так вот, у мужчин тоже бывает послеродовая депрессия. С ней сталкиваются около 10% отцов . Депривация сна, нервное истощение, социальная изоляция, стремление качественно выполнять свои функции (и на работе, и дома) — эти факторы провоцируют ПРД у мужчин, и проблема в том (спасибо, общественные стереотипы и воспитание), что мужчины крайне редко обращаются в таких ситуациях за помощью. Ты ж мужик! Какая депрессия, ты что. Но игнорирование этой проблемы может вылиться в затяжную хроническую депрессию или другие ментальные расстройства. И, возможно, избегающее поведение многих мужчин в первые месяцы после рождения ребенка (уход в работу, позднее возвращение домой, игнорирование ребенка) связано именно с этим: мужчинам тоже тяжело (потому что родительство у нас одно на всех), но им еще тяжелее в этом признаться и обратиться за помощью. Мальчики не плачут, успокойся сейчас же!

А теперь давайте представим себе этих двух выдохшися персонажей и скажем им, что вообще-то — ничего такого. А чего вы хотели? Как минимум того, чтобы мы все перестали обесценивать сложность родительства, открыто говорить о возникающих проблемах и о том, что просить помощи — нормально. И мужчинам, и женщинам. Никто из нас не железный, знание о том, как быть мамой или папой в современном мире вообще отсутствует в нашей базовой прошивке, и этому можно только научиться. А для того чтобы в процессе этого обучения было хоть немного полегче, неплохо было бы для начала перестать отрицать тот факт, что быть родителем — это сложно.