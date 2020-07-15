ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусизировали «движ» и готовят книгу о клубе. Как в Орше поддерживают местную футбольную команду

15.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наш футбол многими воспринимается исключительно по большим клубам вроде БАТЭ, «Шахтера», минского и брестского «Динамо». Многие же вообще болеют за команды из других стран. Но футбольная жизнь бурлит и в десятках провинциальных городков Беларуси, чьи команды даже не приближались к выходу в «вышку». Несмотря на это, у них есть свои преданные болельщики и фанаты, которые колесят за любимыми клубами по всей стране. Вместе с БК LEON мы запустили проект «Фанаты минора», в котором рассказываем о тех, кто остался верен командам до конца и не променял их на грандов. Недавно мы публиковали материал о болельщиках «Осиповичей», а сегодня расскажем историю Артема и Дмитрия, всю сознательную жизнь поддерживающих скромный клуб из Орши.

Своя футбольная команда в Орше появилась еще в 1950-х. Местный «Старт» в 1971-м добрался до финала Кубка БССР и в том же году занял четвертое место на первенстве республики. После обретения Беларусью независимости «Орша» никогда не играла в элите. Выше седьмого места в первой лиге команда не поднималась, а прямо сейчас идет в Д2 на девятой позиции. В худшие годы коллектив вообще выбрасывало в чемпионат Витебской области, но это никак не отразилось на любви к команде среди преданных болельщиков.


Что приходит на ум, когда говорим про Оршу? Родина Владимира Короткевича, льнокомбинат, тюрьма, крупный железнодорожный вокзал, через который дважды проезжал сам Владимир Ленин (да-да, этим проездкам тут посвящена целая мемориальная табличка). А еще в местном депо работал партизан Константин Заслонов, и именно здесь впервые по немецким войскам ударили «Катюши». Парадокс: Орша немаленькая, но почему-то в разговорах об этом крупном городе о спорте вспоминают нечасто, хотя поговорить есть о чем.

«Заўзець за „Воршу“ — гэта падтрымліваць сваё і не падманваць сябе»

29-летний Артем Сизинцев поддерживал команду в самые трудные времена, ездил за ней по Беларуси, белорусизировал фанатское движение, а сейчас хочет написать книгу о местном футболе.


Артем Сизинцев

— Я сам мяч пачаў ганяць у чатыры гады, але на сапраўдны футбольны матч упершыню прыйшоў у васьмігадовым узросце. Дзяздзька прывёў, — вспоминает с улыбкой Артем. — Нават памятаю той дзень — 20 ліпеня 1999 года. «Ворша» тады перамагла «Палессе» з Мазырскага раёна, а адзін з галоў забіў украінец Сяргей Школа. Атмасфера на стадыёне была лепшая, чым цяпер. Людзям не забаранялі піць піва, ніякіх боек на трыбунах праз гэта не здаралася, міліцыянераў было мала, і нікога яны не затрымлівалі. Але больш мяне тады ўразілі заўзятары. За «Воршу» гулялі пераважна хлопцы з горада і ваколіц — гледачы ведалі футбалістаў па імёнах, і неяк па-добраму, па-суседску, абмяркоўвалі іх. «Вось Валодзя так дрэнна згуляў, бо позна са змены дадому прыйшоў, а як Ларывонаў цудоўна падкаціўся пад суперніка…» У гэтым быў сапраўдны смак мясцовага футбола. Ведаеце, я цікаўлюся і міжнароднымі спаборніцтвамі, гляджу чэмпіянаты Бразіліі і Уругвая. Але заўзець за «Воршу» — гэта падтрымліваць сваё і не падманваць сябе. І я не разумею тых, хто падтрымлівае не каманды са сваіх гарадоў, а ўмоўныя БАТЭ ці салігорскі «Шахцёр».

Артем в детстве так увлекся футболом, что со временем стал постоянно посещать домашние матчи местной команды. Параллельно читал спортивные сводки в локальной прессе и покупал газету «Все о футболе»: вырезал протоколы матчей с участием «Орши» и фиксировал турнирную таблицу первой лиги после каждого тура. И сейчас, как признается собеседник, может вспомнить чуть ли не каждого футболиста, выступавшего за любимый клуб.


— Нападаючы Школа запомніўся дзякуючы незвычайнаму прозвішчу, — вспоминает Артем. — Ён цяпер жыве ў Запарожжы, але неяк прыязджаў да сяброў у Беларусь, і я меў гонар пазнаёміцца з чалавекам, за якога заўзеў з дзяцінства. Памятаю яшчэ нашага брамніка Алега Мігаля, які для «Воршы» гуляў на даволі добрым узроўні. Ну, а форвард Уладзімір Правалінскі — гэта наогул мясцовая легенда. Спрабаваў сябе ў Віцебску, нават у Чэхіі, але большую частку кар’еры правёў у нашым клубе. Потым быў трэнерам «Воршы», і ў няпростыя для калектыва «нулявыя» вазіў яго на матчы на ўласным мікрааўтобусе — у кіраўніцтва такога буйнога горада на футбол не было грошай.

Любовь к футболу в итоге привела Артема на фан-сектор. К 2009 году у «Орши» практически не осталось фанов, и Сизинцев вместе с единомышленниками, с которыми познакомился в интернете, решил возродить фан-движ. Группировки получили названия 3-side и «Дзеці Аршыцы» (по названию речки, текущей через центр города), и активны до сих пор. В разные годы на домашние матчи клуба приходило до 150 фанатов — очень серьезная для Беларуси цифра. Но со временем появились проблемы, и сейчас фан-сектор выглядит намного скромнее — собирает десяток человек.


Артем постоянно «гонял» за командой по другим городам Беларуси, объездив так всю страну.

— Памятаю, што на матч у Мастах на перакладных усю ноч ехаў, а пасля трапіў пад моцны дождж. Ён там увесь дзень ліў. Спужаўся, што захварэю, бо быў цалкам мокры, але футбалісты злітаваліся і забралі мяне з астатнімі фанамі дамоў. Чамусьці да нас варожа ставіліся ў Баранавічах, і памятаю, як мясцовыя кідаліся камянямі нават не ў фанатаў, а ў звычайных заўзятараў, што прыехалі з Воршы. А нашы футбалісты расказвалі мне, што пасля таго, як у гасцях пермагалі «Баранавічы», ім таксама прыляцела — людзі адрывалі ад сценак тынкоўку і кідаліся ў гульцоў з трыбуны, — делится фанатским опытом собеседник.

Еще тинейджером Артем увлекся историей Беларуси, ее культурой, и даже провел небольшую белорусизацию среди фанатов.


— Дзякуючы маім намаганням, цяпер інфармацыю, якая з’яўляецца ў пабліках у сацсетках, пераважна пішуць па-беларуску, — рассказывает он. — Фанаты таксама пачалі ствараць беларускамоўныя зарады. Частку прыдумляў я, частку — іншыя хлопцы. Вось, напрыклад, зарад, які выкарыстоўваюць цяпер: «Калі ты аршанец, ты зразумееш: ніколі душою не састарэеш. Трыбуна сяброў і сцяг сіне-белы — у гонар каманды зарады і спевы. Аршанцы, аршанцы, наперад ідзіце, і слаўны герб «Старта» з сабою нясіце…

Несмотря на то, что из-за работы Артем постоянно в разъездах, все равно находит время смотреть онлайн-трансляции в интернете. А находясь в Орше, всегда старается присутствовать на стадионе. Есть и у нашего собеседника небольшая мечта — он хочет написать книгу о местном футболе.


— Нават фанаты аднаго італьянскага клуба з шостай лігі, які ніколі не гуляў на прафесійным узроўні, выдалі пра яго гістарычную кнігу. А чым мы горшыя? Слухаючы дзядзькавы гісторыі пра яшчэ савецкую каманду, сам захацеў глыбока даследваць мясцовы футбол. Так пачаў чытаць футбольныя выданні, старыя газеты, у архівах шукаў пратаколы гульняў і нават сустракаўся з тымі, хто выступаў за «Старт» яшчэ ў 1950-х. Таму кніга пра аршанскі футбол дакладна будзе. Матэрыял назбіраўся — проста пакуль няма часу яго сістэмазаваць, — признается Артем.

Что интересно, название «Орша» Артем употребляет редко. Чаще называет команду «Стартом»:

— Гэта першапачатковая назва, да якой трэба вярнуцца. Гэта ўжо робяць у другіх гарадах. Паглядзіце на Рэчыцу, дзе каманда нядаўна атрымала гістарычную назву «Спадарожнік». Я нават дапамог клубу шалікі зрабіць з назвай «Старт», і яны карыстаюцца попытам. Сёлета пісаў ліст да гарадскіх уладаў аб афіцыйным перайменаванні. На жаль, нам адмовілі, але, спадзяюяся, у будучыні да яго вернуцца. Пра што мару цяпер? Галоўнае — выйсці ў вышэйшую лігу, і каб палову каманды складалі карэнныя аршанцы, як гэта было ў 1990-х, калі я толькі прыйшоў на футбол. Думаю, падобнае зрабіць цалкам рэальна. Трэба проста знайсці належнае фінансаванне.


«Жена говорила: «Ты сумасшедший! Повернут на футболе!»

Если бы в Орше проводили конкурс на самого преданного болельщика, в список претендентов обязательно включили бы Дмитрия Скробу. Мужчина, работающий на производстве комбикормов, на протяжении последних 15 лет постоянно приходит на стадион и даже подстраивает свой рабочий график под домашние матчи «Орши».


Дмитрий Скроба

— Я футбол в детстве полюбил, — говорит болельщик, садясь на излюбленное место на трибуне городского стадиона. — Болел за московский «Спартак», гонял мяч на «школьнике» в родных Бабиничах под Оршей. Со временем, когда переехал жить в город, стал следить за местной командой. На стадион начал ходить в то время, когда команда играла в чемпионате области. Тогда игроки совмещали футбол с работой. Кто-то из футболистов в «пожарке» был, а кто-то в охране и милиции. Но основательно стал поддерживать «Оршу» уже после возвращения на национальную арену — во вторую лигу. Хороший был тогда коллектив. Мне больше всего запомнилась «банда» Александра Лодяного. В 2014-м она во второй лиге била буквально всех, и вышла в первую лигу. С тех пор «Орша» в Д3 не вылетала.
«Японскому тренеру платили 400 рублей». Истории болельщиков минорного клуба из Могилевской области

Дмитрий называет футбол своим главным увлечением и затрудняется назвать причину, которая помешала бы ему прийти на стадион.

— Я не слежу за статистикой своих посещений, но 15 лет железно хожу на «Оршу». Доходило до того, что менялся с напарником на работе: мог две ночи поработать, и все только ради того, чтобы на стадион попасть. Жена говорила: «Ты сумасшедший! Повернут на футболе!», но почему бы и нет, если мне нравится? Я сейчас как делаю. Перед началом чемпионата появляется календарь игр «Орши», и, отталкиваясь от них, что-то уже планирую. С домашними делами стараюсь справиться или до футбола, или после. Жена уже смирилась. Ну, а что поделать, если человек такой? — улыбается собеседник.


Дмитрий вспоминает, что пару лет даже успел поездить за командой по Беларуси вместе с фанатами, побывав в Жлобине, Кобрине, Минске, Молодечно. Среди фанатов он был самым старшим, но, как уверяет сам, никакого дискомфорта в общении с парнями не ощущал.

— Наоборот, было очень интересно, и на всю жизнь остались воспоминания, — говорит болельщик. — Самая интересная история в Жлобине произошла. Вторая лига, мы приехали на матч в одном автобусе с командой. Сели по центру одной из двух трибун, и, судя по всему, поступили неправильно. Вскоре вывесили свой баннер, после чего к нам местные фанаты подослали человека, попытавшегося его стащить. Они на этом не успокоились. К концу матча обстановка стала накаляться, и я понял, что быть бойне. Но бойне неравной: местных явно было больше. В итоге нас милиция никуда со стадиона не отпускала, пока не посадила в автобус к команде. Когда выезжали со стадиона, заметили жлобинских фанатов, ждавших нас у входа.


В БК LEON вы можете сделать ставку на матчи практически всех футбольных лиг, в том числе «минорных». В Беларуси, кроме «вышки», можно ставить на матчи первой лиги

«На стадионе буду и в жару, и в мороз, и в дождь»

Сейчас Дмитрий уже не ездит с фанатами, и болеет за «Оршу» со своего места на центральном секторе. Здесь организовалась своя группа поддержки, в которую, что интересно, входят не только мужчины.

— У нас тут своя компания. Что любопытно, за «Оршу» приходит поболеть женщина по имени Галина. Ее брат живет в Израиле и часто интересуется делами нашей команды. Как я болею? Эмоционально, скрывать не стану. И, бывает, кричу достаточно громко, если что-то не нравится. Пару раз на эмоциях даже со стадиона уходил — команда просто не играла, — признается собеседник.

«Орша» никогда не претендовала на выход в высшую лигу, а за последние три года ни разу не поднялась в таблице первой лиги выше десятого места. Но Скроба уверяет, что не самые выдающиеся результаты никак не влияют на его желание ходить на стадион.


— Я всегда настроен очень оптимистично, и всем говорю: «Ребята, если есть возможность, команду нужно поддержать», — делится Дмитрий. — Мы в этом сезоне проиграли дома «Крумкачам» 0:4, и я потом услышал от одного болельщика: «Больше на стадион не пойду». Лично я смотрю на вещи иначе. На стадионе буду и в жару, и в мороз, и в дождь. Супруга говорит: «Дождь такой на улице. Куда ты?!» — «Так там на стадионе есть крыша — не промокну!»

Поддержку родной команды Дмитрий считает проявлением патриотизма, и уверен, что не променяет «Оршу» на более успешные клубы, чьи матчи смотрит по телевизору. Есть у него и своя небольшая мечта, связанная с любимым клубом:

— Всегда хотел, чтобы в розыгрыше Кубка Беларуси к нам в Оршу приехал топовый клуб. Например, БАТЭ. Но в этом году мы опять пролетели в жеребьевке мимо борисовчан. Зато к нам приедет минский «Энергетик-БГУ», недавно побеждавший как раз БАТЭ. Интересный должен быть матч.


Партнер проекта:


БК Леон — платформа для удобных ставок на спорт в Беларуси. Зарегистрируйтесь и получите самые большие бонусы для реактивного старта — 300 BYN к депозиту и страховку 150 BYN для первой ставки!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем проект, в котором рассказываем о болельщиках «маленьких» футбольных клубов. Сегодня в центре внимания - «Орша», и ее фанаты, поддерживающие клуб,...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД заявило, что при необходимости может блокировать доступ к ресурсам. Это реально?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика