Белорусизировали «движ» и готовят книгу о клубе. Как в Орше поддерживают местную футбольную команду

Источник материала: Tut.by

Наш футбол многими воспринимается исключительно по большим клубам вроде БАТЭ, «Шахтера», минского и брестского «Динамо». Многие же вообще болеют за команды из других стран. Но футбольная жизнь бурлит и в десятках провинциальных городков Беларуси, чьи команды даже не приближались к выходу в «вышку». Несмотря на это, у них есть свои преданные болельщики и фанаты, которые колесят за любимыми клубами по всей стране. Вместе с БК LEON мы запустили проект «Фанаты минора» , в котором рассказываем о тех, кто остался верен командам до конца и не променял их на грандов. Недавно мы публиковали материал о болельщиках «Осиповичей», а сегодня расскажем историю Артема и Дмитрия, всю сознательную жизнь поддерживающих скромный клуб из Орши.

Своя футбольная команда в Орше появилась еще в 1950-х. Местный «Старт» в 1971-м добрался до финала Кубка БССР и в том же году занял четвертое место на первенстве республики. После обретения Беларусью независимости «Орша» никогда не играла в элите. Выше седьмого места в первой лиге команда не поднималась, а прямо сейчас идет в Д2 на девятой позиции. В худшие годы коллектив вообще выбрасывало в чемпионат Витебской области, но это никак не отразилось на любви к команде среди преданных болельщиков.





Что приходит на ум, когда говорим про Оршу? Родина Владимира Короткевича, льнокомбинат, тюрьма, крупный железнодорожный вокзал, через который дважды проезжал сам Владимир Ленин (да-да, этим проездкам тут посвящена целая мемориальная табличка). А еще в местном депо работал партизан Константин Заслонов, и именно здесь впервые по немецким войскам ударили «Катюши». Парадокс: Орша немаленькая, но почему-то в разговорах об этом крупном городе о спорте вспоминают нечасто, хотя поговорить есть о чем.

«Заўзець за „Воршу“ — гэта падтрымліваць сваё і не падманваць сябе»

29-летний Артем Сизинцев поддерживал команду в самые трудные времена, ездил за ней по Беларуси, белорусизировал фанатское движение, а сейчас хочет написать книгу о местном футболе.



Артем Сизинцев

— Я сам мяч пачаў ганяць у чатыры гады, але на сапраўдны футбольны матч упершыню прыйшоў у васьмігадовым узросце. Дзяздзька прывёў, — вспоминает с улыбкой Артем. — Нават памятаю той дзень — 20 ліпеня 1999 года. «Ворша» тады перамагла «Палессе» з Мазырскага раёна, а адзін з галоў забіў украінец Сяргей Школа. Атмасфера на стадыёне была лепшая, чым цяпер. Людзям не забаранялі піць піва, ніякіх боек на трыбунах праз гэта не здаралася, міліцыянераў было мала, і нікога яны не затрымлівалі. Але больш мяне тады ўразілі заўзятары. За «Воршу» гулялі пераважна хлопцы з горада і ваколіц — гледачы ведалі футбалістаў па імёнах, і неяк па-добраму, па-суседску, абмяркоўвалі іх. «Вось Валодзя так дрэнна згуляў, бо позна са змены дадому прыйшоў, а як Ларывонаў цудоўна падкаціўся пад суперніка…» У гэтым быў сапраўдны смак мясцовага футбола. Ведаеце, я цікаўлюся і міжнароднымі спаборніцтвамі, гляджу чэмпіянаты Бразіліі і Уругвая. Але заўзець за «Воршу» — гэта падтрымліваць сваё і не падманваць сябе. І я не разумею тых, хто падтрымлівае не каманды са сваіх гарадоў, а ўмоўныя БАТЭ ці салігорскі «Шахцёр».

Артем в детстве так увлекся футболом, что со временем стал постоянно посещать домашние матчи местной команды. Параллельно читал спортивные сводки в локальной прессе и покупал газету «Все о футболе»: вырезал протоколы матчей с участием «Орши» и фиксировал турнирную таблицу первой лиги после каждого тура. И сейчас, как признается собеседник, может вспомнить чуть ли не каждого футболиста, выступавшего за любимый клуб.





— Нападаючы Школа запомніўся дзякуючы незвычайнаму прозвішчу, — вспоминает Артем. — Ён цяпер жыве ў Запарожжы, але неяк прыязджаў да сяброў у Беларусь, і я меў гонар пазнаёміцца з чалавекам, за якога заўзеў з дзяцінства. Памятаю яшчэ нашага брамніка Алега Мігаля, які для «Воршы» гуляў на даволі добрым узроўні. Ну, а форвард Уладзімір Правалінскі — гэта наогул мясцовая легенда. Спрабаваў сябе ў Віцебску, нават у Чэхіі, але большую частку кар’еры правёў у нашым клубе. Потым быў трэнерам «Воршы», і ў няпростыя для калектыва «нулявыя» вазіў яго на матчы на ўласным мікрааўтобусе — у кіраўніцтва такога буйнога горада на футбол не было грошай.

Любовь к футболу в итоге привела Артема на фан-сектор. К 2009 году у «Орши» практически не осталось фанов, и Сизинцев вместе с единомышленниками, с которыми познакомился в интернете, решил возродить фан-движ. Группировки получили названия 3-side и «Дзеці Аршыцы» (по названию речки, текущей через центр города), и активны до сих пор. В разные годы на домашние матчи клуба приходило до 150 фанатов — очень серьезная для Беларуси цифра. Но со временем появились проблемы, и сейчас фан-сектор выглядит намного скромнее — собирает десяток человек.





Артем постоянно «гонял» за командой по другим городам Беларуси, объездив так всю страну.

— Памятаю, што на матч у Мастах на перакладных усю ноч ехаў, а пасля трапіў пад моцны дождж. Ён там увесь дзень ліў. Спужаўся, што захварэю, бо быў цалкам мокры, але футбалісты злітаваліся і забралі мяне з астатнімі фанамі дамоў. Чамусьці да нас варожа ставіліся ў Баранавічах, і памятаю, як мясцовыя кідаліся камянямі нават не ў фанатаў, а ў звычайных заўзятараў, што прыехалі з Воршы. А нашы футбалісты расказвалі мне, што пасля таго, як у гасцях пермагалі «Баранавічы», ім таксама прыляцела — людзі адрывалі ад сценак тынкоўку і кідаліся ў гульцоў з трыбуны, — делится фанатским опытом собеседник.

Еще тинейджером Артем увлекся историей Беларуси, ее культурой, и даже провел небольшую белорусизацию среди фанатов.





— Дзякуючы маім намаганням, цяпер інфармацыю, якая з’яўляецца ў пабліках у сацсетках, пераважна пішуць па-беларуску, — рассказывает он. — Фанаты таксама пачалі ствараць беларускамоўныя зарады. Частку прыдумляў я, частку — іншыя хлопцы. Вось, напрыклад, зарад, які выкарыстоўваюць цяпер: «Калі ты аршанец, ты зразумееш: ніколі душою не састарэеш. Трыбуна сяброў і сцяг сіне-белы — у гонар каманды зарады і спевы. Аршанцы, аршанцы, наперад ідзіце, і слаўны герб «Старта» з сабою нясіце…

Несмотря на то, что из-за работы Артем постоянно в разъездах, все равно находит время смотреть онлайн-трансляции в интернете. А находясь в Орше, всегда старается присутствовать на стадионе. Есть и у нашего собеседника небольшая мечта — он хочет написать книгу о местном футболе.





— Нават фанаты аднаго італьянскага клуба з шостай лігі, які ніколі не гуляў на прафесійным узроўні, выдалі пра яго гістарычную кнігу. А чым мы горшыя? Слухаючы дзядзькавы гісторыі пра яшчэ савецкую каманду, сам захацеў глыбока даследваць мясцовы футбол. Так пачаў чытаць футбольныя выданні, старыя газеты, у архівах шукаў пратаколы гульняў і нават сустракаўся з тымі, хто выступаў за «Старт» яшчэ ў 1950-х. Таму кніга пра аршанскі футбол дакладна будзе. Матэрыял назбіраўся — проста пакуль няма часу яго сістэмазаваць, — признается Артем.

Что интересно, название «Орша» Артем употребляет редко. Чаще называет команду «Стартом»:

— Гэта першапачатковая назва, да якой трэба вярнуцца. Гэта ўжо робяць у другіх гарадах. Паглядзіце на Рэчыцу, дзе каманда нядаўна атрымала гістарычную назву «Спадарожнік». Я нават дапамог клубу шалікі зрабіць з назвай «Старт», і яны карыстаюцца попытам. Сёлета пісаў ліст да гарадскіх уладаў аб афіцыйным перайменаванні. На жаль, нам адмовілі, але, спадзяюяся, у будучыні да яго вернуцца. Пра што мару цяпер? Галоўнае — выйсці ў вышэйшую лігу, і каб палову каманды складалі карэнныя аршанцы, як гэта было ў 1990-х, калі я толькі прыйшоў на футбол. Думаю, падобнае зрабіць цалкам рэальна. Трэба проста знайсці належнае фінансаванне.





«Жена говорила: «Ты сумасшедший! Повернут на футболе!»

Если бы в Орше проводили конкурс на самого преданного болельщика, в список претендентов обязательно включили бы Дмитрия Скробу. Мужчина, работающий на производстве комбикормов, на протяжении последних 15 лет постоянно приходит на стадион и даже подстраивает свой рабочий график под домашние матчи «Орши».



Дмитрий Скроба

— Я футбол в детстве полюбил, — говорит болельщик, садясь на излюбленное место на трибуне городского стадиона. — Болел за московский «Спартак», гонял мяч на «школьнике» в родных Бабиничах под Оршей. Со временем, когда переехал жить в город, стал следить за местной командой. На стадион начал ходить в то время, когда команда играла в чемпионате области. Тогда игроки совмещали футбол с работой. Кто-то из футболистов в «пожарке» был, а кто-то в охране и милиции. Но основательно стал поддерживать «Оршу» уже после возвращения на национальную арену — во вторую лигу. Хороший был тогда коллектив. Мне больше всего запомнилась «банда» Александра Лодяного. В 2014-м она во второй лиге била буквально всех, и вышла в первую лигу. С тех пор «Орша» в Д3 не вылетала.

Дмитрий называет футбол своим главным увлечением и затрудняется назвать причину, которая помешала бы ему прийти на стадион.

— Я не слежу за статистикой своих посещений, но 15 лет железно хожу на «Оршу». Доходило до того, что менялся с напарником на работе: мог две ночи поработать, и все только ради того, чтобы на стадион попасть. Жена говорила: «Ты сумасшедший! Повернут на футболе!», но почему бы и нет, если мне нравится? Я сейчас как делаю. Перед началом чемпионата появляется календарь игр «Орши», и, отталкиваясь от них, что-то уже планирую. С домашними делами стараюсь справиться или до футбола, или после. Жена уже смирилась. Ну, а что поделать, если человек такой? — улыбается собеседник.





Дмитрий вспоминает, что пару лет даже успел поездить за командой по Беларуси вместе с фанатами, побывав в Жлобине, Кобрине, Минске, Молодечно. Среди фанатов он был самым старшим, но, как уверяет сам, никакого дискомфорта в общении с парнями не ощущал.

— Наоборот, было очень интересно, и на всю жизнь остались воспоминания, — говорит болельщик. — Самая интересная история в Жлобине произошла. Вторая лига, мы приехали на матч в одном автобусе с командой. Сели по центру одной из двух трибун, и, судя по всему, поступили неправильно. Вскоре вывесили свой баннер, после чего к нам местные фанаты подослали человека, попытавшегося его стащить. Они на этом не успокоились. К концу матча обстановка стала накаляться, и я понял, что быть бойне. Но бойне неравной: местных явно было больше. В итоге нас милиция никуда со стадиона не отпускала, пока не посадила в автобус к команде. Когда выезжали со стадиона, заметили жлобинских фанатов, ждавших нас у входа.



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«На стадионе буду и в жару, и в мороз, и в дождь»

Сейчас Дмитрий уже не ездит с фанатами, и болеет за «Оршу» со своего места на центральном секторе. Здесь организовалась своя группа поддержки, в которую, что интересно, входят не только мужчины.

— У нас тут своя компания. Что любопытно, за «Оршу» приходит поболеть женщина по имени Галина. Ее брат живет в Израиле и часто интересуется делами нашей команды. Как я болею? Эмоционально, скрывать не стану. И, бывает, кричу достаточно громко, если что-то не нравится. Пару раз на эмоциях даже со стадиона уходил — команда просто не играла, — признается собеседник.

«Орша» никогда не претендовала на выход в высшую лигу, а за последние три года ни разу не поднялась в таблице первой лиги выше десятого места. Но Скроба уверяет, что не самые выдающиеся результаты никак не влияют на его желание ходить на стадион.





— Я всегда настроен очень оптимистично, и всем говорю: «Ребята, если есть возможность, команду нужно поддержать», — делится Дмитрий. — Мы в этом сезоне проиграли дома «Крумкачам» 0:4, и я потом услышал от одного болельщика: «Больше на стадион не пойду». Лично я смотрю на вещи иначе. На стадионе буду и в жару, и в мороз, и в дождь. Супруга говорит: «Дождь такой на улице. Куда ты?!» — «Так там на стадионе есть крыша — не промокну!»

Поддержку родной команды Дмитрий считает проявлением патриотизма, и уверен, что не променяет «Оршу» на более успешные клубы, чьи матчи смотрит по телевизору. Есть у него и своя небольшая мечта, связанная с любимым клубом:

— Всегда хотел, чтобы в розыгрыше Кубка Беларуси к нам в Оршу приехал топовый клуб. Например, БАТЭ. Но в этом году мы опять пролетели в жеребьевке мимо борисовчан. Зато к нам приедет минский «Энергетик-БГУ», недавно побеждавший как раз БАТЭ. Интересный должен быть матч.





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