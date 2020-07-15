ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Резные скульптуры на тему традиционной свадьбы появились в агрогородке Дивин к "Дажынкам"

15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Резные скульптуры на тему народного свадебного обряда украсили агрогородок Дивин в преддверии областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Кобринского райисполкома Надежда Жук.

Резные скульптуры на тему традиционной свадьбы появились в агрогородке Дивин к "Дажынкам"

Тематическая композиция из восьми деревянных фигур - результат XVII Областного пленэра резчиков парковой скульптуры, который прошел в Кобринском районе при поддержке управления культуры Брестского облисполкома и областного общественно-культурного центра. В этом году мероприятие посвятили главной нематериальной историко-культурной ценности края - традиции изготовления костюма леликовской свахи. Материал для работы - древесину дуба - предоставил Кобринский опытный лесхоз.

"Заданием для резчиков стал момент, когда молодые приезжают с венчания домой, где их встречают родители невесты. В каждом уголке страны свадебный обряд имеет свои особенности. В Дивинском регионе главным персонажем является сваха с ее особым убранством. Такого костюма с разноцветными петушиными перьями на головном уборе, вышитым на сорочке, фартуке и юбке всевидящим оком нет нигде в Беларуси", - отметила Надежда Жук.

Главную героиню вырезал народный мастер Беларуси из Каменца Анатолий Турков. Его коллега из Гомеля Василий Силков создал образ отца невесты. Минчанин Александр Журавлевич выполнил фигуру матери. Александр Лазерко из Брестского района работал над образом свата. Из-под топора резчиков из Барановичей, Дрогичина, Минской области вышли скульптуры молодоженов и деревенских музыкантов.

Новые арт-объекты установили в центре агрогородка, где в сентябре пройдет областной праздник "Дажынкі". По мнению организаторов пленэра, композиция будет служить идее сохранения и популяризации историко-культурного наследия края, способствовать повышению туристического потенциала и станет просто хорошей фотозоной для жителей и гостей Дивина.

Фото отдела культуры Кобринского райисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Резные скульптуры на тему народного свадебного обряда украсили агрогородок Дивин в преддверии областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі", сообщила корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика