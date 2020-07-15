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Мини-футбольные площадки откроются на днях в Столине и Пружанах

15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Столине и Пружанах обустроили новые мини-футбольные площадки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мини-футбольные площадки откроются на днях в Столине и Пружанах

В Столине мини-футбольная площадка появилась на территории районного физкультурно-спортивного клуба. Ее возвели на месте устаревшего теннисного корта. К обустройству спортивного объекта специалисты приступили в начале мая. За счет районного бюджета были проведены подготовительные работы для укладки покрытия. Сам же искусственный газон предоставила ассоциация "Белорусская федерация футбола". Открытие площадки намечено на 16 июля.

"У нас многие дети занимаются футболом. Подспорьем для занятий будет качественное поле размером 20х40 м. На искусственном газоне, если будет позволять погода, можно играть и проводить учебно-тренировочные сборы круглый год", - отметил председатель Столинского районного физкультурно-спортивного клуба Андрей Буян. На мини-футбольном поле оттачивать свое мастерство будут воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Впрочем, доступ на площадку будет открыт для всех желающих.

Еще одна мини-футбольная площадка появилась в Пружанах. Ее планируют открыть 17 июля. Строительство велось по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти.

"Это вторая мини-футбольная площадка в нашем районе. Первая располагается в Пружанах на территории детско-юношеской спортивной школы №1. Определились, что новую построим в юго-западной части города. Там ведется активное строительство многоэтажных и частных домов, спортивной инфраструктуры не хватает", - пояснил заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Супринович.

Поле с искусственным покрытием обустроили на территории средней школы №1 имени Краснознаменного Белорусского военного округа. Играть там смогут все желающие. Газон в день открытия опробуют команды хозяев спортплощадки и ДЮСШ №1.

 
 
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  В Столине и Пружанах обустроили новые мини-футбольные площадки, сообщает корреспондент БЕЛТА. В Столине мини-футбольная площадка появилась на территории...
 
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