Галина Романюк: «Проблема стоматологических заболеваний зарождается в детстве»

Источник материала: Кобринский вестник

Большинство из нас разделяет мысль о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Однако при этом проблема стоматологических заболеваний, даже несмотря на изобилие средств гигиены, по-прежнему остаётся актуальной. А зарождается она в детстве, утверждает заведующий 1 терапевтическим отделением филиала «Стоматологическая поликлиника» УЗ «Кобринская центральная районная больница» Галина РОМАНЮК.







– Как уменьшить риск возникновения стоматологических заболеваний?

– Профилактика стоматологических заболеваний должна начинаться с первых дней жизни ребёнка. Частые ночные кормления младенцев, плохая гигиена полости рта, употребление сладких напитков провоцируют появление у детей раннего кариеса, который поражает молочные зубы и влечет за собой заболевания расположенных под их корнями постоянных зубов.

– Какие продукты следует исключить из рациона, чтобы снизить риск возникновения кариеса?

– Поскольку пища является источником строительных материалов для формирующихся зубов, еда должна содержать оптимальное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. Но вместе с тем все без исключения продукты кариесогенны, поэтому после любого приёма пищи нужно позаботиться о гигиене полости рта. Следует ограничить употребление рафинированных углеводов (сахара, конфет, сдобы), так как их избыток создает условия для возникновения кариеса. Богатая сахаром пища ферментируется во рту до молочной кислоты, которая в свою очередь агрессивно действует на ткани зуба, что при водит к возникновению кариеса. Разрушение зубов может наблюдаться у детей уже в возрасте 2-3 лет.

– Наверное, не только состав, но и форма кулинарной обработки пищи влияют на зубочелюстную систему…

– Большинство людей и особенно дети употребляют в основном мягкую, измельченную пищу (каши, мягкий хлеб, протертые овощи, рубленое мясо). Продукты такой консистенции не способствуют естественной очистке зубов от мягкого налета во время жевания. В полости рта скапливается множество клейких пищевых остатков, способствующих размножению патогенных микроорганизмов. Как только у ребенка прорезались зубки, ему нужна пища, требующая энергичного пережевывания – отварное и неизмельчённое мясо, свежая морковь, яблоки. При энергичном жевании будут правильно развиваться челюсти и формироваться правильный прикус, что поможет избежать ортодонтических аномалий.

– Гигиена полости рта в детском возрасте имеет свои особенности.

– Чистить зубы необходимо утром и вечером с момента их появления в полости рта. Для очистки первых молочных зубов применяются мягкие салфетки или силиконовые щёточки. С полутора лет приучите ребенка полоскать рот после приема пищи. К 2-м годам подарите ребенку зубную щетку. Конечно, это должна быть маленькая щетка с мягкой щетиной и длиной головки, не превышающей ширины двух рядом стоящих зубов ребенка. Когда он научится чистить зубы увлажненной щеткой, используйте пасту с минимальным содержанием фтора, поскольку этот элемент токсичен и не должен попадать в пищевод. Не забывайте, что личный пример лучше всяких слов и доводов. Если в семье чистят зубы родители, это гигиеническое правило входит в жизнь детей.

– О чём следует помнить родителям?

– Даже если у ребенка здоровые зубы, нужно хотя бы один раз в год показывать его детскому стоматологу. Начальные формы кариеса протекают бессимптомно, кариозные полости локализируются в местах, не доступных обозрению, поэтому увидеть малейшие изменения можно только при пристальном медицинском осмотре, что позволит оказать своевременную помощь и сохранить здоровье зубов.

Беседовала Жанна ЕЛИЗАРОВА.

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