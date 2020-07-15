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Возле Ходоровки горел комбайн

15.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

2 июля около двух часов дня на линию «101» поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна. ЧП произошло на поле возле деревни Ходоровка. Сельхозтехника принадлежит КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника».

По информации инспектора ИНиП Горецкого РОЧС Ильи Ерофеева, во время косьбы травы механизатор услышал стук в двигателе и стал глушить мотор. Тут же прозвучал хлопок в моторном отсеке. Мужчина выскочил из комбайна, поднял крышку и увидел возгорание. Оперативно стал тушить его с помощью огнетушителя.

На подмогу подоспели другие механизаторы, которые работали неподалеку. Когда подразделения РОЧС прибыли в указанное место, труженики уже ликвидировали возгорание.

Причина ЧП — неисправность в работе двигателя.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  2 июля около двух часов дня на линию «101» поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна. ЧП произошло на поле возле деревни Ходоровка. Сельхозтехника...
 
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