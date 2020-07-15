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Хомутовский о вызове Лукашенко на поединок: Это не политика, это чувство собственного достоинства

15.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым главы Беларуси Александра Лукашенко на боксерский поединок за оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.

«Вадима (Прокопьева – Tribuna.com) знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг-партнера по боксерскому залу.

Здесь нет политики. Это называется – чувство собственного достоинства!» – написал Хомутовский.
 
 
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым главы Беларуси Александра Лукашенко на...
 
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