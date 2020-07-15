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Хомутовский о вызове Лукашенко на поединок: Это не политика, это чувство собственного достоинства
Источник материала: Партизан
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым главы Беларуси Александра Лукашенко на боксерский поединок за
«Вадима (Прокопьева – Tribuna.com) знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг-партнера по боксерскому залу.
Здесь нет политики. Это называется – чувство собственного достоинства!» – написал Хомутовский.
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым главы Беларуси Александра Лукашенко на...
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