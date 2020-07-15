На берегу Минского моря начали проводить необычные тренировки на мини-батутах

Источник материала: Tut.by

На берегу Минского моря начали устраивать летние тренировки на мини-батутах. Проходят они на открытом воздухе три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.



Фото: instagram.com

Фитнес-тренер Алена Овсяникова — один из организаторов ЗОЖ- вечеринок на мини-батутах в Минске. Она давно хотела проводить занятия на открытом воздухе. В этом году наложилась ситуация с пандемией: многие залы перестали работать, а занятия на улице оказались более безопасным вариантом.

— Батуты на открытом воздухе легко расставить с учетом рекомендаций по социальному дистанцированию. К тому же, тренировка становится эффективнее: мини-батуты — это кардионагрузка, которая с обилием кислорода переносится еще лучше, — поясняет тренер.

Первое занятие собрало 15 участников, в основном тех, кто до этого занимался джампингом в зале.

Тренировки проходят на острове Любви — это территория санатория «Юность». Во вторник и четверг они начинаются в 19.30, в воскресенье в 18.30. Если погода неблагоприятная, тренировку отменяют (об этом сообщают в соцсетях). Стоимость одного занятия — 20 рублей (обязательна предварительная регистрация): это и сама тренировка, и трансфер от станций метро «Малиновка» или «Каменная горка» до импровизированного тренажерного зала.