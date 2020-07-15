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На берегу Минского моря начали проводить необычные тренировки на мини-батутах
Источник материала: Tut.by
На берегу Минского моря начали устраивать летние тренировки на мини-батутах. Проходят они на открытом воздухе три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Фитнес-тренер Алена Овсяникова — один из организаторов ЗОЖ-
— Батуты на открытом воздухе легко расставить с учетом рекомендаций по социальному дистанцированию. К тому же, тренировка становится эффективнее: мини-батуты — это кардионагрузка, которая с обилием кислорода переносится еще лучше, — поясняет тренер.
Первое занятие собрало 15 участников, в основном тех, кто до этого занимался джампингом в зале.
Тренировки проходят на острове Любви — это территория санатория «Юность». Во вторник и четверг они начинаются в 19.30, в воскресенье в 18.30. Если погода неблагоприятная, тренировку отменяют (об этом сообщают в соцсетях). Стоимость одного занятия — 20 рублей (обязательна предварительная регистрация): это и сама тренировка, и трансфер от станций метро «Малиновка» или «Каменная горка» до импровизированного тренажерного зала.
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На берегу Минского моря начали устраивать летние тренировки на мини-батутах. Проходят они на открытом воздухе три раза в неделю - по вторникам, четвергам и...
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