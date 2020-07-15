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Представлен самый мощный дорожный Mercedes-AMG - купе GT Black Series

15.07.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Mercedes подготовила к дебюту свой самый мощный серийный автомобиль — это суперкар AMG GT в исполнении Black Series.


Такой приставкой с 2006 года в Аффальтербахе обозначают наиболее «экстремальные» версии серийных Mercedes, в которых широко используются технологии из автоспорта, но при этом они могут передвигаться и по дорогам общего пользования.


Главной особенностью AMG GT «черной серии» является основательно доработанный 4-литровый битурбо-V8, получивший так называемый «плоский» коленвал. Он применяется в автоспорте и очень редко на «гражданских» спорткарах — шатунные шейки такого вала находятся в одной плоскости, а не чередуются под углом 90 градусов. Порядок зажигания в цилиндрах при «плоской ориентации» шеек коленвала отличается от обычной версии четырехлитрового V8 AMG, а основное преимущество заключается в еще более быстром отклике на нажатие педали газа. Кроме того, турбокомпрессоры располагают еще более крупным рабочим колесом, а отсечка срабатывает по достижении 7200 об/мин.


В итоге отдача мотора выросла до 730 л.с. — это на 145 л.с. больше по сравнению с доселе самой мощной версией GT R, а крутящий момент подрос с 700 Нм до 800 Нм (достигается в диапазоне от 2000 до 6000 об/мин). Купе, оснащенное 7-ступенчатым «роботом», до 100 км/ч разгоняется за 3,2 секунды, набор второй «сотни» занимает менее девяти секунд, заявленная максимальная скорость — 325 км/ч. «Круче» нового Black Series оказывается лишь штучный гиперкар Mercedes-AMG One, который покупателям начнут поставлять в следующем году.


Улучшенная аэродинамика AMG GT Black Series позволила уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления и повысить прижимную силу. Из прочих особенностей — винтовая подвеска (койловеры) с регулируемым предварительным натяжением пружины, адаптивные амортизаторы, карбон-керамические тормоза и кованые диски матового черного цвета с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO и особой декор в салоне, где установлены ковшеобразные сиденья из карбона.


Старт продаж Mercedes-AMG GT Black Series ожидается этой осенью, стоимость немцы пока не озвучили.

 
 
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Компания Mercedes подготовила к дебюту свой самый мощный серийный автомобиль - это суперкар AMG GT в исполнении Black Series.
 
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