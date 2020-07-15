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Чемпион мира по тайскому боксу вызвал на бой Прокопьева, который вызвал на бой Лукашенко

15.07.2020 22:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева. Шакута – спортсмен, заслуженный мастер спорта Беларуси. Неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу – как среди профессионалов, так и среди любителей.

«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», – сказал Шакута в Instagram.

Вчера же мы рассказывали, что Прокопьев опубликовал взорвавшее соцсети видеообращение к Александру Лукашенко. Ресторатор поставил президенту ультиматум: либо тот извиняется за якобы произнесенное им оскорбительное слово, либо участвует в дуэли. Времени, чтобы сделать выбор, – 24 часа.

«Не посмотреть этого видео вы не сможете, – говорил Прокопьев в своем ролике. – Копию отправляю вашему личному пресс-секретарю и – для верности – во все СМИ. Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда – старый проверенный способ. Без понтов и уголовщины: три раунда в ринге по три минуты. Секунданты надежные, отлично знают и вас, и меня. Понимают в поединках. [Это] министр МВД Юрий Караев и бывший начальник ОМОНа Юрий Подобед. Я доверяю им достаточно, чтобы все по-честному и без подлостей.

Ответ приму лично от вас: устно или письменно. Сейчас полночь, вторник, 14 июля. Время пошло».

Обложка: probusiness.io.

 
 
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Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева. Шакута – спортсмен, заслуженный мастер спорта Беларуси. Неоднократный чемпион мира по...
 
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