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На сельхозпредприятиях Дубровенщины устанавливают новые глубинные насосы

16.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 На сельхозпредприятиях Дубровенщины устанавливают новые глубинные насосы

 

Сотрудничество между Китаем и Беларусью многогранно: начиная с экономического, включающего открытие большого индустриального парка, до военного, включающего проведение совместных военных учений. Такое разнообразие указывает на всеобъемлющий характер взаимодействия и свидетельствует о том, что обе страны стремятся к расширению отношений в различных сферах. Существуют также инициативы меньших масштабов. Например, реальная помощь сельскому хозяйству нашей страны.

На территории сельхозпредприятий Дубровенского района находятся артезианские скважины. Их наличие обеспечивает поставку питьевой воды населению, а хозяйство — почти бесперебойным водоснабжением и автономностью в использовании воды. Скважина служит для добычи подземных вод, которые могут использоваться как для обеспечения санитарно-гигиениче­ских нужд сельхозпредприятия, так и в хозяйственной деятельности.

Артезианские скважины, необходимые для поставки питьевой воды населению Дубровенского района, находятся на балансе филиала «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал». Скважины, обслуживающие внутрихозяйственные объекты: мастерские, фермы — находятся на балансе сельхозпредприятий. Их обслуживанием занимается ОАО «Дубровенский райагросервис». Директор предприятия Дмитрий Тимощенко рассказал, как налажена работа по обслуживанию и бесперебойной подаче воды на нужды сельского хозяйства.

—С артезианских скважин вода подается глубинными насосами в сборные водоводы. По истечении срока годности глубинные насосы выходят из строя. На их замену выезжает бригада в составе слесаря-водителя Игоря Николаевича Казакова и сварщиков. Они демонтируют старый глубинный насос, заменяя его отремонтированным либо новым, — объяснил директор.

Дмитрий Тимощенко отметил, что в последнее время глубинные насосы старого образца заменяют насосами китайского производства, характеризующимися высоким качеством и сроком эксплуатации.

—Также они экономичны: потребление электроэнергии в два раза меньше, не боятся песка, производительность — на порядок выше, и самое главное — эти насосы в четыре раза легче насосов, которые мы устанавливали ранее, — объясняет Д.Тимощенко. — первая партия глубинных насосов китайского производства уже установлена в сельхозпредприятиях Дубровенского района — в ОАО «Якубово-Агро», «Правда-С», «Восток-Чирино», СХФ им.Ю.Смирнова, КУСХП «Приднепровский».  И уже сегодня решение о замене на оборудование этого образца показало свою целесообразность.

В последующем, когда глубинный насос выйдет из строя, для его замены не понадобится целая бригада специалистов. С этим по силам справиться ремонтной бригаде сельхозпредприятия.

—Сегодня, чтобы установить новый глубинный насос, необходима целая бригада специалистов. Чтобы извлечь старый, нужна помощь и автокрана, так как вес всей установки достигает 300 кг. Естественно, это стоит немалых денег. При установке китайского насоса металлическая водопроводная труба заменяется на полиэтиленовую, — объяснил Д.Тимощенко. — Переход артезианских скважин сельхозпредприятий на китайские насосы позволит сельхозпредприятиям производить их обслуживание самостоятельно, что позволит сократить расходы и в последующем сэкономить на обслуживании скважины.

Данная технология широко используется в республике и всеми структурными подразделениями УП «Витебскоблводоканал». Что касается стоимости данного оборудования, то она идентична стоимости старого оборудования с приятным бонусом в виде экономичности и простоты в эксплуатации. При этом стоит отметить, что срок эксплуатации китайского оборудования в три раза больше.

Юлия СТАРАВОЙТОВА

 
 
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    Сотрудничество между Китаем и Беларусью многогранно: начиная с экономического, включающего открытие большого индустриального парка, до военного, включающего...
 
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