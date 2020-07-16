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Канье Уэст подал заявку для регистрации кандидатом на выборах президента

16.07.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рэпер Канье Уэст заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC), необходимую для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные на сайте FEC.


Фото: Reuters

Заявку приняли к рассмотрению 15 июля. Согласно заполненной форме, рэпер будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена BDY. В интервью Forbes он говорил, что не будет выдвигаться от какой либо партии, а создаст свою собственную. По словам Уэста, она будет называться The Birthday Party (игра слов; на русский язык это словосочетание можно перевести как «партия дня рождения» и как «вечеринка в честь дня рождения». — РБК). На вопрос о том, почему он выбрал такое название, рэпер ответил: «потому что, когда мы выиграем, это будет как рождения».

Во вторник, 14 июля, New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, написал, что Уэст отказался баллотироваться.

РБК обратился за комментарием в офис Канье Уэста.

За несколько дней до публикаций о том, что рэпер отказался от участия в президентской гонке, издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Уэста, сообщило, что тот переживает цикл биполярного аффективного расстройства (при этом заболевании мании чередуются с депрессиями; о своем диагнозе Уэст рассказал в 2018 году). О том, что решение баллотироваться пришло на фоне нового цикла, пишет и People со ссылкой на источник. Ни Уэст, ни члены его семьи пока не прокомментировали эту информацию.

О своем решении баллотироваться в президенты Уэст заявил 5 июля. Он тогда не уточнял, в выборах какого года собирается участвовать, но добавил к своему твиту хэштег «Видение 2020». Нынешний президент США Дональд Трамп отметил, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих у уже зарегистрированного кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в ответ на твит рэпера о выдвижении написал, что полностью его поддерживает.

 
 
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Согласно заполненной форме, рэпер будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена BDY. В интервью Forbes он говорил, что не будет выдвигаться от...
 
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