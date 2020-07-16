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КГК Беларуси против подрядчиков Газпрома?

16.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси считает, что подрядчики Газпрома проводили подозрительные операции через Белгазпромбанк.

В показанном в среду вечером сюжете на госканале "Беларусь 1", в частности, было сообщено, что весной 2018 года подрядчик Газпрома компания "Стройгазконсалтинг" открыла счета в Белгазпромбанке. "Чтобы наладить движение денег, Шабан (Сергей Шабан зампред Белгазпромбанка) по поручению Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка) отправляется в северную столицу России на встречу с Андреем Кругловым, заместителем председателя правления Газпрома. Главная тема обсуждения объемы будущих платежей", - говорится в сюжете.

"Чуть более чем за два года по расчетному счету Стройгазконсалтинга, открытому в Белгазпромбанке, было проведено порядка $2,2 млрд в эквиваленте... Значительную часть этих платежей составляли платежи взаимосвязанных субъектов хозяйствования, в которых директором выступал гражданин Аникеев, который в то время также являлся директором Стройгазконсалтинга. Рядовые работники Белгазпромбанка обращали внимание на подозрительность совершаемых операции, в том числе докладывали руководству. Однако специальные сообщения в органы финансового мониторинга направлены не были", - сказал замначальника управления ДФР КГК Александр Пракопенко.


Как утверждалось в сюжете, эти платежи не имели экономического смысла. "Деньги в Белгазпромбанк поступали от входящих в Газпром структур, и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям. Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов. К тому времени к Стройгазконсалтингу - крупнейшему подрядчику Газпрома - предъявили иски более тысячи российских кредиторов. Претензии составили почти 100 млрд российских рублей", - зачитал текст дикотр.


фото РИА новости, архивное

В свою очередь, Пракопенко добавил, что "имеются сведения о получении господином Аникеевым зарплаты за февраль 2020 года в эквиваленте $4,2 млн". "С учетом наличия огромного числа кредиторов этой компании есть сомнения, что такая зарплата могла быть выплачена ему будь этот счет открыт в российском банке", - заявил представитель ДФР КГК.

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. В Комитете госконтроля Беларуси заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". 19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела "Белгазпромбанка" создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах.

14 июля Центризбирком отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Президентские выборы в республике должны пройти 9 августа.
 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси считает, что подрядчики Газпрома проводили подозрительные операции через Белгазпромбанк.
 
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