МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям

Источник материала: ОНТ

Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все условия для эффективного наблюдения на предстоящих президентских выборах. МИД направил приглашения на выборы в адрес международных наблюдателей.

Это, как всегда, произошло после регистрации кандидатов. Приглашения направлены в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Это традиционные партнёры Беларуси по наблюдению за выборами. Более того, в ближайшие дни Национальное собрание направит приглашения в адрес парламентских структур Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы.

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