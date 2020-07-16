ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям

16.07.2020 08:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям

Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все условия для эффективного наблюдения на предстоящих президентских выборах. МИД направил приглашения на выборы в адрес международных наблюдателей.

Это, как всегда, произошло после регистрации кандидатов. Приглашения направлены в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Это традиционные партнёры Беларуси по наблюдению за выборами. Более того, в ближайшие дни Национальное собрание направит приглашения в адрес парламентских структур Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все условия для эффективного наблюдения на предстоящих президентских выборах....
 
Новости дня
Новости разные
 
КГК Беларуси против подрядчиков Газпрома?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика