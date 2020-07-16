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Сегодня ожидается самое холодное 16 июля за 20 лет наблюдений

16.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самое холодное 16 июля за 20 лет метеонаблюдений ожидается в Минске.

 Согласно прогнозу, средняя температура воздуха составит +21 °С. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Яндекс».



Сейчас в столице ясно, термометр показывает +15 °С. Ветер западного направления – 1,7 м/с. Атмосферное давление нормальное – 741 мм рт. ст.
 
Теги: Минск
 
 
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Самое холодное 16 июля за 20 лет метеонаблюдений ожидается в Минске.
 
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