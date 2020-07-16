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Сегодня ожидается самое холодное 16 июля за 20 лет наблюдений
Источник материала: Партизан
Самое холодное 16 июля за 20 лет метеонаблюдений ожидается в Минске.
Согласно прогнозу, средняя температура воздуха составит +21 °С. Об этом, как
Сейчас в столице ясно, термометр показывает +15 °С. Ветер западного направления – 1,7 м/с. Атмосферное давление нормальное – 741 мм рт. ст.
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Самое холодное 16 июля за 20 лет метеонаблюдений ожидается в Минске.
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