ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и Канье Уэста

16.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хакеры взломали твиттер-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, основателя Amazon Джефа Безоса, а также основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и официальные аккаунты Apple и Uber. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Verge и издание Engadget.


Вот так выглядел Twitter-аккаунт Илона Маска. Источник: «Техноклуб N: хайтек, наука, авиация, медицина» / Telegram

В их аккаунтах появились похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, потом опубликованы повторно, а затем снова удалены, пишет The Verge.

Как отмечает Engadget, кроме аккаунтов Гейтса и Маска, были взломаны твиттер-аккаунты издания о криптовалютах CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка. Как хакеры получили доступ к ним, неизвестно. Владельцы по крайней мере некоторых взломанных аккаунтов использовали двухфакторную аутентификацию, пишет CoinDesk.

Twitter заявил, что знает о проблеме и работает над ее устранением. В своем микроблоге исполнительный директор компании Джек Дорси написал, что это «тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло».

Как сообщает ТАСС, некоторые пользователи во время проведения проверки не могут публиковать сообщения — в первую очередь ограничения коснулись пользователей с большим количеством подписчиков, чьи аккаунты в Twitter прошли проверку на подлинность.

К настоящему моменту публикации на страницах указанных компаний и людей удалены, при этом в некоторых аккаунтах, в том числе Apple, исчезли записи за все время его существования. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов.

В Twitter позже сообщили о возобновлении работы большинства аккаунтов после проверки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика