Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и Канье Уэста

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Хакеры взломали твиттер-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, основателя Amazon Джефа Безоса, а также основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и официальные аккаунты Apple и Uber. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Verge и издание Engadget .



Вот так выглядел Twitter-аккаунт Илона Маска. Источник: « Техноклуб N: хайтек, наука, авиация, медицина » / Telegram

В их аккаунтах появились похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, потом опубликованы повторно, а затем снова удалены, пишет The Verge.

Как отмечает Engadget, кроме аккаунтов Гейтса и Маска, были взломаны твиттер-аккаунты издания о криптовалютах CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка. Как хакеры получили доступ к ним, неизвестно. Владельцы по крайней мере некоторых взломанных аккаунтов использовали двухфакторную аутентификацию, пишет CoinDesk.

Twitter заявил , что знает о проблеме и работает над ее устранением. В своем микроблоге исполнительный директор компании Джек Дорси написал , что это «тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло».

Как сообщает ТАСС, некоторые пользователи во время проведения проверки не могут публиковать сообщения — в первую очередь ограничения коснулись пользователей с большим количеством подписчиков, чьи аккаунты в Twitter прошли проверку на подлинность.

К настоящему моменту публикации на страницах указанных компаний и людей удалены, при этом в некоторых аккаунтах, в том числе Apple, исчезли записи за все время его существования. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов.

В Twitter позже сообщили о возобновлении работы большинства аккаунтов после проверки.