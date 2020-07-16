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Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и Канье Уэста
Источник материала: Tut.by
Хакеры взломали твиттер-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, основателя Amazon Джефа Безоса, а также основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и официальные аккаунты Apple и Uber. Об этом
В их аккаунтах появились похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, потом опубликованы повторно, а затем снова удалены,
Как отмечает Engadget, кроме аккаунтов Гейтса и Маска, были взломаны твиттер-аккаунты издания о криптовалютах CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка. Как хакеры получили доступ к ним, неизвестно. Владельцы по крайней мере некоторых взломанных аккаунтов использовали двухфакторную аутентификацию,
Twitter
Как
К настоящему моменту публикации на страницах указанных компаний и людей удалены, при этом в некоторых аккаунтах, в том числе Apple, исчезли записи за все время его существования. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов.
В Twitter позже
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По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов.
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