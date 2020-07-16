Ничего лишнего: как избавиться от ненужных вещей в доме?

Источник материала: ОНТ

Как избавиться от лишних вещей и с чего начать, рассказала в интервью радио Sputnik сертифицированный организатор пространства, обучающийся гештальт-терапевт, основательница проекта «Полный порядок» Ирина Цыпленкова.

Также необходимо выбрать критерии, по которым будет приниматься решение – выбросить вещь или оставить.

ФОТО: facedobra.com









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