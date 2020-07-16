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Ничего лишнего: как избавиться от ненужных вещей в доме?
Источник материала: ОНТ
Как избавиться от лишних вещей и с чего начать,
Также необходимо выбрать критерии, по которым будет приниматься решение – выбросить вещь или оставить.
ФОТО: facedobra.com
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