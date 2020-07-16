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ВВС: "Лукашенко отстал от своего народа": белорусcкие женщины о высказывании президента о них "У нас конституция не под женщину
Источник материала: Партизан
Высказывание Лукашенко вызвало бурю недовольства среди белорусских женщин в социальных сетях. Но лишь некоторые из них согласились говорить на камеру. Русская служба Би-би-си
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ВВС: "Лукашенко отстал от своего народа": белорусcкие женщины о высказывании президента о них "У нас конституция не под женщину
Высказывание Лукашенко вызвало бурю недовольства среди белорусских женщин в социальных сетях. Но лишь некоторые из них согласились говорить на камеру. Русская...
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