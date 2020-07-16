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«Славянский базар-2020»: сегодня состоится открытие!

16.07.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готов встречать гостей из разных стран Витебск. Сегодня открытие «Славянского базара». Отсчёт времени до старта фестиваля искусств идёт на часы.

Пять континентов и 75 стран – такова география культурного события года! Фестиваль давно стал брэндом Беларуси. Летний амфитеатр остаётся главной сценой, но в этом году концертная программа выйдет буквально на улицы города над Двиной. Многие мероприятия пройдут на открытых площадках. Свой приезд в Витебск подтвердили Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Олег Газманов, Лолита, Таисия Повалий и другие звёзды эстрады.

Для ценителей музыкального разнообразия в программе вечер классического рока, ночь джаза, и целое созвездие хитов «Евровидения». К слову, «Славянский базар» – это не только музыка: традиционно пройдут фестивали уличных театров, конкурсы, кукольный квартал, выставки и чтения в сквере возле библиотеки.

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Теги: Витебск
 
 
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Готов встречать гостей из разных стран Витебск. Сегодня открытие «Славянского базара». Отсчёт времени до старта фестиваля искусств идёт на часы. Пять континентов...
 
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