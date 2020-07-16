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Землетрясение произошло в американском штате Аляска

16.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Землетрясение произошло в американском штате Аляска

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 15 июля в 55 км к северо-западу от города Адак в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в точке с координатами 52,0375 градуса северной широты и 177,3907 градуса западной долготы. Эпицентр залегал на глубине 8,5 км.

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 15 июля в 55 км к северо-западу от города Адак в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр...
 
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