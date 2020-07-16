ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спецрейс белорусской железной дороги отправляется сегодня из Минска в Витебск

16.07.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спецрейс белорусской железной дороги отправляется сегодня из Минска в Витебск

К открытию фестиваля подготовилась и Белорусская железная дорога. Первый спецрейс на «Славянский базар» уже сегодня.

Дополнительный поезд будет курсировать до закрытия праздника. Причём расписание составлено с учетом программы. Отправление из столицы в половине первого дня, а прибытие около 16:00 – прямо перед началом концертов. Сразу по завершении можно успеть обратно в Минск – поезд отправится с витебского вокзала около часа ночи и к началу рабочего дня вернётся в столицу. Купить билеты можно в кассах и через мобильное приложение Белорусской железной дороги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К открытию фестиваля подготовилась и Белорусская железная дорога. Первый спецрейс на «Славянский базар» уже сегодня. Дополнительный поезд будет курсировать до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Отстой, зашквар и хейт vs правда, справедливость и свобода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика