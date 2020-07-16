Спецрейс белорусской железной дороги отправляется сегодня из Минска в Витебск

Источник материала: ОНТ

К открытию фестиваля подготовилась и Белорусская железная дорога. Первый спецрейс на «Славянский базар» уже сегодня.

Дополнительный поезд будет курсировать до закрытия праздника. Причём расписание составлено с учетом программы. Отправление из столицы в половине первого дня, а прибытие около 16:00 – прямо перед началом концертов. Сразу по завершении можно успеть обратно в Минск – поезд отправится с витебского вокзала около часа ночи и к началу рабочего дня вернётся в столицу. Купить билеты можно в кассах и через мобильное приложение Белорусской железной дороги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram