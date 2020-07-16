|
Спецрейс белорусской железной дороги отправляется сегодня из Минска в Витебск
Источник материала: ОНТ
К открытию фестиваля подготовилась и Белорусская железная дорога. Первый спецрейс на «Славянский базар» уже сегодня.
Дополнительный поезд будет курсировать до закрытия праздника. Причём расписание составлено с учетом программы. Отправление из столицы в половине первого дня, а прибытие около 16:00 – прямо перед началом концертов. Сразу по завершении можно успеть обратно в Минск – поезд отправится с витебского вокзала около часа ночи и к началу рабочего дня вернётся в столицу. Купить билеты можно в кассах и через мобильное приложение Белорусской железной дороги.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К открытию фестиваля подготовилась и Белорусская железная дорога. Первый спецрейс на «Славянский базар» уже сегодня. Дополнительный поезд будет курсировать до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)