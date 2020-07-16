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Романчук: Отстой, зашквар и хейт vs правда, справедливость и свобода

16.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страна разорвана на две неравные части. У той, что явно меньше – сила оружия, судов и тюрем. У той, что больше – честь, правда.

Романчук: Отстой, зашквар и хейт vs правда, справедливость и свобода
Беларусь беременна переменами. Рождение состоится не по женскому циклу. Зачатие произошло совсем недавно. Явно не по любви. Точно не по расчёту. Так получилось, пишет известный экономист Ярослав Романчук.

Общество мыкалось – тыкалось, неудовлетворённое. Власть пузырилась – пыжилась, ненасытная. Как-то они встретились, почти случайно. На перекрёстках и площадях. Даже не заметили, как вместе зачали перемены.

Общество первым проявило инициативу. Высказывало недовольство, указывало на дефицит внимания, любви и ласки. Вроде бы по Конституции положено, а партнёр увиливает от выполнения супружеского долга. Денег обещанных не давал. Условия для полноценной жизни не создал. Много лет назад лишил девственности и чести. Недавно отказал в справедливости. Нагло, надменно и грубо.


Общество опешило, возбудилось и решило «Хватит!» Не всё и сразу, но сегодня гораздо больше, чем когда бы то ни было с середины 1990-ых. Среди активных много молодёжи. Она не знает про палаточный городок на Октябрьской площади. Она не помнит про Плошчу-2010. Она не в курсе того, как в условиях укрепления и бронзовения белорусского Левиафана сотни тысяч людей, которые своими глазами видели последние в истории Беларуси свободные выборы 1994 года, которые помнят бело-красно-белый флаг и Погоню над зданиями госучреждений и на пуговицах силовиков, защищали свободу, честь и справедливость. Они стали оппозицией за свою позицию. Часто слишком мягкую, противоречивую, но в большинстве своём искреннюю.

Молодёжь-2020 не знает, не помнит, не ценит того, что делала молодёжь-1995-2000, молодёжь-2006, молодёжь-2010, потому что прервалась связь поколений. Были, активничали, ушли из гражданской деятельности/политики - уехали из страны. Или занялись бизнесом. Или ушли в свои личные, индивидуальные проекты. Там и сидят, в самоизоляции, в режиме e-хуторства. Время добавило килограммов, цинизма, скепсиса, усилило «я своё уже родине отдал – пусть другие пробуют». Время зацементировало страх, позицию «моя хата с краю». Так сложилось. Нет виновных.



У молодёжи-2020 появились новые лидеры. Из успешных, из яппи, которые делали карьеру, жили в своём мире, параллельном миру белорусской политики. Некоторые уже повзрослели, смотрят свысока своей пирамиды Маслоу на нас. В некоторых проснулось «Я могу больше». Многие захотели оказаться на том же месте по Маслоу, откуда вещали новые лидеры.

Пошла консолидация – без конспирации, демонстрация без монополизации, мобилизация без централизации. Многие люди встряхнулись, расправили плечи. Пытаются чаще улыбаться друг другу. Злятся на мерзопакостного партнёра. Всё чаще приходит в голову мысль: «Пора менять!» Потому что без перемен – отстой, зашквар и хейт». Потому что без перемен средняя школа останется конторой, университет – идеологической забегаловкой, исполкомы – предбанниками 1% хозяев жизни, заводы – свалкой управленческого, технологического старья.

Благородные порывы. Стремление к правде. Жажда жить по совести. Актуализация гражданского либидо. «Ура!» - каждому. «Молодцы!» – всем.

Власть своим поведением, хотела оно того или нет, также поучаствовала в переменах. Она своими действиями даже ускоряет процесс беременности страны и их рождения. Чёрный ворон-ОМОН, дубина для гражданина, кастетом в грудину, яд бюрократии змеиной, ненависти пружины. В упор не видят партнёра «Общество» по политическому проекту «Республика Беларусь». Насилие, как норма. Оскорбление как правило. Крик как формат. Унижение как стандарт. Закон как дубина. Строй – как стабильность. Суд как развод. Тюрьма как пытка. А не нравится – вали прочь.

В 2020 году неприятие партнёров – Общества и Государства зашкаливает. Летят искры. Бурлят улицы и очереди. Злыми слепнями снуют расплодившиеся автозаки. Ложь пропаганды жёстко контрастирует с правдой улицы. Мирные аплодисменты разрывают перепонки церберам режима.

Диалог? - Нет, не слышали. Партнёрство? - За волосы – и об стенку. Культура общения? – Жэстачайше. Учёт других мнений? – Да пошл-ты-мразь…

Каждая сторона ещё глубже закусывает удила. Всё чаще звучит «Я пойду до конца». Призывы «Остановитесь!» отправляются в игнор.

Страна разорвана на две явно неравные части. У той, что явно меньше, сила оружия, судов и тюрем. У той, что больше – честь, правда, справедливость и острое желание перемен. Клэша не может не быть. Весь вопрос лишь в том, когда, сколько людей, в какой форме – и что в итоге. Один вариант – если в этом клэше будет только молодёжь и политические, гражданские неофиты из яппи и офисов частных организаций. Другое дело – если в борьбу включатся рабочие, бюджетники и хотя бы часть людей в погонах. Власти прикладывают немало дубинок, чтобы это состоялось. Типичный пример – минский слесарь, которого 14 июля в столице преподали урок гражданственности. «Нос разбили, кровь, но скорую даже в РУВД не вызвали, дали только салфетки, чтобы вытерся». Он сказал: «Меня их массовые мероприятия не интересуют, я шел на троллейбус!» За 12 суток ареста он может прозреть. Особенно если по его зарплате по пенсии его родителей и пособиям на его детей ударят очередным витком инфляции, обвалом BYN-рубля. Особенно если его переведут на трёхдневную рабочую неделю или вообще сократят. Особенно если утяжелят «жировки» и кредитные платежи.

Едва ли консолидация состоится до 9 августа. А вот вероятность сценария объединения молодёжи и белорусского пролетариата + бюджетники к 25 марта 2021г., Дню Воли, необычайно высока. Особенно если состоится активное слияние, без поглощения, традиционной оппозиции, новых активистов, а также всех тех, кто, наконец, прозрел и увидел голого короля и его увядающий, деморализованный Совок/Госплан.
 
 
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Страна разорвана на две неравные части. У той, что явно меньше – сила оружия, судов и тюрем. У той, что больше – честь, правда.
 
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