ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кластер фармацевтической промышленности создается в Логойске

16.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Логойске приняли решение о развитие кластера фармацевтической промышленности

 Каждое из предприятий выпускает импортозамещающую продукцию.
Фото носит иллюстративный характер

"У нас планируется буквально в июле-августе выпуск трех новых позиций. Мы открываем новый цех жидких лекарственных форм - "Цетиризин" будет в каплях. В течение года появятся еще два кардиологических препарата. То есть мы являемся важной частью импортозамещения на фармацевтическом рынке Республики Беларусь", - сообщил в эфире телеканала Беларусь 1 заместитель директор фармацевтического предприятия Павел Куксо.

Известно, что ежегодно компании регистрируют более 15 новых лекарств. И направлены на то, чтобы наполнить рынок противовирусными и другими препаратами до начала простудного сезона/

Ожидается, что фармпредприятие в Логойске в перспективе разработает 35 разных медпрепаратов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Логойске приняли решение о развитие кластера фармацевтической промышленности
 
Новости дня
Новости разные
 
Большая стая дельфинов замечена у тихоокеанского побережья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика