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Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

16.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla, сообщается на сайте издания.




Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%.

При этом тройка лидеров рейтинга по-прежнему остается неизменной. Первое место в списке самых богатых людей мира по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов, второе - глава Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 113,4 миллиарда, третье место оставляет за собой глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112 200 000 миллиарда доллара, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
 
 
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Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря...
 
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