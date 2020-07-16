Белковский: Партия «За правду» планирует полностью поглотить союзную Беларусь, навязав ей общие, подконтрольные Москве органы власти









Писатель Захар Прилепин (на фото), возглавивший в 2019 году новую партию «За правду», начал подготовку к выборам в Государственную думу.

Выборы, возможно, будут досрочными. "И пройдут, по предварительным неподтвержденным слухам, не в сентябре 2021-го, как положено по обыденному графику, а весной следующего года или даже в декабре нынешнего. С отдельными, особо яркими положениями предвыборной программы партии Евгений Николаевич (так на самом деле, по общегражданскому паспорту называется всемирный Захар) познакомил публику", - пишет Станислав Белковский.





Далее сообщается о планах писателя и его партии. " А самое громкое – референдум о присоединении к РФ Абхазии, Южной Осетии и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), тех самых самопровозглашенных в 2014м ДНР / ЛНР. Еще партия «За правду» планирует полностью поглотить союзную Беларусь, навязав ей общие, подконтрольные Москве органы власти".





Как считает Белковский: " Из всех этих намерений единственным относительно реалистичным может считаться аннексия Донецка-Луганска. Потому в/на «братской» Украине в очередной раз всполошились".





"Свои же предвыборные очки Захар Прилепин заработает всё равно – не исключено, что его партии позволят-таки пройти в следующую Думу. Если, конечно, писатель осознает, что его электорат становится всё более критичным в отношении Владимира Путина. И «заправдистам» милостиво разрешат покритиковать верховного правителя не столь нежно, как это звучит сегодня.