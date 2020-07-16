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Тёплая погода ожидается сегодня по стране: прогноз на 16 июля
Источник материала: ОНТ
Тёплая погода ожидается сегодня по стране. Столбики термометров поднимутся выше +25°C.
Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем – +20°C…+26°C.
Фото: signasl.org
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Тёплая погода ожидается сегодня по стране. Столбики термометров поднимутся выше +25°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по...
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