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Тёплая погода ожидается сегодня по стране: прогноз на 16 июля

16.07.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тёплая погода ожидается сегодня по стране: прогноз на 16 июля

Тёплая погода ожидается сегодня по стране. Столбики термометров поднимутся выше +25°C.

Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем – +20°C…+26°C.

Фото: signasl.org

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Тёплая погода ожидается сегодня по стране. Столбики термометров поднимутся выше +25°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по...
 
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