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«Славянский базар – 2020». Кто будет выступать на фестивале?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля в Витебске зазвучат позывные «Славянского базара». Торжественное открытие фестиваля по традиции пройдет в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцену выйдут известные белорусские и российские исполнители – Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Алена Ланская.
Во время концерта вручат и специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Кому она достанется, станет известно в 15 часов, во время открытия именной звезды лауреата на витебской Аллее звёзд. Меж тем артисты и участники фестиваля продолжают прибывать в фестивальный Витебск.
Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
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Новости Беларуси. 16 июля в Витебске зазвучат позывные «Славянского базара». Торжественное открытие фестиваля по традиции пройдет в Летнем амфитеатре, сообщили...
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