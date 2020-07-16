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Падающее дерево убило 15-летнюю девочку, которая шла в наушниках

16.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Падающее дерево убило 15-летнюю девочку, которая шла в наушниках

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки: возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РБ.

По данным следствия, трагический случай произошел вчера днём, 15 июля. В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документация по осуществлению данного вида работ.

Падающее дерево убило 15-летнюю девочку, которая шла в наушниках

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Назначены экспертизы.

 
 
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По данным следствия, трагический случай произошел вчера днём, 15 июля. В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку.
 
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