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В Бресте на Партизанском проспекте новый арт-объект - падающий фонарь
16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот уже почти месяц, как напротив ТЦ "Восточный" (Монтана, Санта) на Партизанском проспекте есть экспозиция "падающий фонарь".
Шутка, конечно, но не рухнет ли он окончательно?
Если так и будет падать, превратим в городскую достопримечательность, хоть какая-то польза.
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