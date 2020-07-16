В Бресте на Партизанском проспекте новый арт-объект - падающий фонарь

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот уже почти месяц, как напротив ТЦ "Восточный" (Монтана, Санта) на Партизанском проспекте есть экспозиция "падающий фонарь".





Шутка, конечно, но не рухнет ли он окончательно?





Если так и будет падать, превратим в городскую достопримечательность, хоть какая-то польза.