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МАРТ продлил временное государственное регулирование цен на социально значимые товары

16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 июля 2020 года №48 продлено действие постановления МАРТ о регулировании цен на социально значимые товары от 15 апреля 2020 года №30. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

МАРТ продлил временное государственное регулирование цен на социально значимые товары

Действие постановления МАРТ о регулировании цен на социально значимые товары от 15 апреля 2020 года №30 продлевается с 90 до 180 дней. Кроме этого, из перечня социально значимых товаров была исключена питьевая вода.

Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось, ранее МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, цены на которые в соответствии с постановлением министерства от 15 апреля 2020 года №30 временно регулирует государство. Министерством было принято постановление №45 от 23 июня 2020 года. В соответствии с ним из сферы ценового регулирования исключались кофе, консервы мясные и из рыбы, сухое молоко, твердое туалетное и хозяйственное мыло, спички, женские гигиенические прокладки, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.

 
 
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  Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 июля 2020 года №48 продлено действие постановления МАРТ о регулировании цен на...
 
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