Электросамокаты в СНГ: самое популярное средство передвижения в Алматы и система кикшеринга в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Грузии запустили сервис аренды электросамокатов. Если они станут в стране популярны, то власти собираются наладить в республике их собственное производство. Насколько востребованы электросамокаты и другой вид экологичного транспорта в странах Содружества, узнали коррепонденты «МИР 24».

Беларусь. Минск

Вот такие желтые электросамокаты на парковках по всему Минску. В столице есть несколько сервисов поминутной аренды. Система называется кикшеринг. Через специальное приложение на телефоне можно найти ближайший самокат, покататься, а затем оставить в удобном месте. Деньги спишут с банковской карты.

Жители Минска чаще стали покупать личные электросамокаты. Модели от 200 долларов. Но открытым остается вопрос с безопасностью. Обсуждаются нововведения в правилах дорожного движения. Есть предложения приравнять двухколесный транспорт со скоростью больше 25 км/ч к мопедам. Тогда для управления понадобятся права и необходимо будет проходить техосмотр.

Кыргызстан. Бишкек

Из-за сложной эпидемической ситуации работа городского транспорта в Бишкеке ограничена. Автобусы и маршрутки выходят на линию только утром и вечером. Междугороднее сообщение пока под запретом. Поэтому большинство жителей пересаживается на велосипеды, электросамокаты и сигвеи. Экологичный транспорт поддерживает и мэрия столицы. Чтобы горожанам было легче крутить педали, прокладывают велодорожки. В этом году появилось 10 километров специальных полос в южной и центральной частях столицы.

Казахстан. Алматы

В условиях карантина электросамокат стал самым популярным средством передвижения в Алматы. Высокая мобильность и отсутствие контакта с другими участниками движения. В городе даже наладили услугу проката. Работают 35 пунктов, пока в тестовом режиме. Цена за минуту примерно10 центов.

«Это транспорт, который позволяент решать задачи последней мили. Это короткие дистанции, до 1 до 2 километров. Это поездки длинною в 7-10 минут. То есть там, где тебе будет выгоднее, чем на такси ехать, потратить время, тебе будет однозначно быстрее, удобнее доехать на самокате. То же самое касается других видов транспорта. Мы ни в коем случае не говорим, что самокат заменяют какой-то транспорт. Они дополняют. Дают еще один выбор в том, как добраться из точки А в точку В», – сказал представитель компании по прокату электросамокатов Асылбек Есенов.

Пока в Алматы обустроено 82 километра выделенных полос для мобильного транспорта. К ним власти города обещают еще 50 километров велодорожек.

Санкт-Петербург

В историческом центре Петербурга и рядом с городскими парками больше тысячи электросамокатов, которые можно взять в аренду. Для этого нужен только мобильный телефон. В приложении компании-прокатчика считываем QR-код конкретного самоката и оплачиваем стартовую сумму – порядка 50 рублей. Все, поездку можно начинать. Минута езды на этом транспорте стоит в среднем пять рублей. И самое главное безопасность: на узких тротуарах центра и на многолюдном Невском проспекте рекомендованная скорость не выше 10 километров в час.