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Электросамокаты в СНГ: самое популярное средство передвижения в Алматы и система кикшеринга в Минске
16.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Грузии
Беларусь. Минск
Вот такие желтые электросамокаты на парковках по всему Минску. В столице есть несколько сервисов поминутной аренды. Система называется кикшеринг. Через специальное приложение на телефоне можно найти ближайший самокат, покататься, а затем оставить в удобном месте. Деньги спишут с банковской карты.
Жители Минска чаще стали покупать личные электросамокаты. Модели от 200 долларов. Но открытым остается вопрос с безопасностью. Обсуждаются нововведения в правилах дорожного движения. Есть предложения приравнять двухколесный транспорт со скоростью больше 25 км/ч к мопедам. Тогда для управления понадобятся права и необходимо будет проходить техосмотр.
Кыргызстан. Бишкек
Из-за сложной эпидемической ситуации работа городского транспорта в Бишкеке ограничена. Автобусы и маршрутки выходят на линию только утром и вечером. Междугороднее сообщение пока под запретом. Поэтому большинство жителей пересаживается на велосипеды, электросамокаты и
Казахстан. Алматы
В условиях карантина электросамокат стал самым популярным средством передвижения в Алматы. Высокая мобильность и отсутствие контакта с другими участниками движения. В городе даже наладили услугу проката. Работают 35 пунктов, пока в тестовом режиме. Цена за минуту примерно10 центов.
Пока в Алматы обустроено 82 километра выделенных полос для мобильного транспорта. К ним власти города обещают еще 50 километров велодорожек.
Санкт-Петербург
В историческом центре Петербурга и рядом с городскими парками больше тысячи электросамокатов, которые можно взять в аренду. Для этого нужен только мобильный телефон. В приложении компании-прокатчика считываем QR-код конкретного самоката и оплачиваем стартовую сумму – порядка 50 рублей. Все, поездку можно начинать. Минута езды на этом транспорте стоит в среднем пять рублей. И самое главное безопасность: на узких тротуарах центра и на многолюдном Невском проспекте рекомендованная скорость не выше 10 километров в час.
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Электросамокаты в СНГ: самое популярное средство передвижения в Алматы и система кикшеринга в Минске
Насколько востребованы электросамокаты и другой вид экологичного транспорта в странах Содружества, узнали коррепонденты «МИР 24».
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