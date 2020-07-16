Представители 17 стран выступят на детском конкурсе «Славянского базара»

Источник материала: Вороновская газета





Представители 17 стран выступят на международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020» во время «Славянского базара» . Об этом сообщил на пресс-конференции директор форума, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА .

Глеб Лапицкий отметил, что фестиваль 29 лет является местом любви и дружбы. Сложные условия форума в этом году показали, что такое дружба и настоящая любовь к искусству. Все неравнодушные люди сегодня в Витебске — это артисты, организаторы, СМИ, гости форума. «Четыре дня будут насыщенными, погрузят весь город в формат open air. Все сделано для того, чтобы насытиться положительными эмоциями, по которым мы скучали, — сказал директор. — В этом году ребята из 17 стран мира выйдут на сцену у концертного зала «Витебск», конкурсанты (международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020″. — Прим. БЕЛТА) из 14 государств поднимутся на сцену Летнего амфитеатра. Сейчас у них идут репетиции».



