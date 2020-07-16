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Наводнения в Италии и Индонезии унесли жизни 16 человек
Источник материала: ОНТ
В Италии и Индонезии бушуют наводнения. Есть жертвы.
В Палермо люди оказались заблокированы в машине в туннеле, который заполнился водой. За два часа здесь выпала годовая норма осадков. Такого ливня в регионе не было несколько веков.
К трагедиям привел и сильный дождь на индонезийском острове Сулавеси. Здесь жертвами наводнения стали 16 человек, больше 20 пропали без вести. Оползни накрыли целые деревни. Под слоем грязи и камней оказалась взлетно-посадочная полоса.
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В Италии и Индонезии бушуют наводнения. Есть жертвы. В Палермо люди оказались заблокированы в машине в туннеле, который заполнился водой. За два часа здесь выпала...
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