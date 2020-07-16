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Наводнения в Италии и Индонезии унесли жизни 16 человек

16.07.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнения в Италии и Индонезии унесли жизни 16 человек

В Италии и Индонезии бушуют наводнения. Есть жертвы.

В Палермо люди оказались заблокированы в машине в туннеле, который заполнился водой. За два часа здесь выпала годовая норма осадков. Такого ливня в регионе не было несколько веков.

К трагедиям привел и сильный дождь на индонезийском острове Сулавеси. Здесь жертвами наводнения стали 16 человек, больше 20 пропали без вести. Оползни накрыли целые деревни. Под слоем грязи и камней оказалась взлетно-посадочная полоса.

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В Италии и Индонезии бушуют наводнения. Есть жертвы. В Палермо люди оказались заблокированы в машине в туннеле, который заполнился водой. За два часа здесь выпала...
 
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