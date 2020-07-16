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На Вороновщине проходит Единый день информирования (будет дополнено)

16.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине проходит Единый день информирования (будет дополнено)

Утро трудовые коллективы Вороновского участка почтовой связи и участка электросвязи начали со встречи с районной информационно-пропагандистской группой, которую возглавила заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик.  Были обсуждены вопросы социально-экономического развития Гродненщины и Вороновщины за 2015-2029гг., а также безопасной жизнедеятельности.


На Вороновщине проходит Единый день информирования (будет дополнено)

Позже районные информационно-пропагандистские группы встретились с коллективами РОВД, райветстанции, а также представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ №403 г.п. Вороново ОАО «Беларусбанк», ЦБУ №413 в г.п. Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк».


На Вороновщине проходит Единый день информирования (будет дополнено)


На Вороновщине проходит Единый день информирования (будет дополнено)

 
 
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Утро трудовые коллективы Вороновского участка почтовой связи и участка электросвязи начали со встречи с районной информационно-пропагандистской группой,...
 
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