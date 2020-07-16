На Вороновщине проходит Единый день информирования (будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Утро трудовые коллективы Вороновского участка почтовой связи и участка электросвязи начали со встречи с районной информационно-пропагандистской группой, которую возглавила заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик. Были обсуждены вопросы социально-экономического развития Гродненщины и Вороновщины за 2015-2029гг., а также безопасной жизнедеятельности.







Позже районные информационно-пропагандистские группы встретились с коллективами РОВД, райветстанции, а также представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ №403 г.п. Вороново ОАО «Беларусбанк», ЦБУ №413 в г.п. Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк».











