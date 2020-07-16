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Что делать, если у вас солнечный ожог. Инструкция от эксперта

16.07.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, если у вас солнечный ожог. Инструкция от эксперта

Если вы забыли нанести солнцезащитный крем, но при этом находились под открытым солнцем целый день, то, скорее всего, вы получили солнечный ожог. Cosmo.ru со ссылкой на эксперта Надежду Баранову рассказывает, что нужно и нельзя делать при солнечных ожогах разной степени.

Солнечный ожог очень опасен и коварен. Дело в том, что его симптомы проявляются не сразу, а через, как минимум, 1-24 часа после фотоповреждения. Иногда человеку может понадобиться даже госпитализация. 

Развитие солнечного ожога зависит от интенсивности солнечного излучения, времени пребывания на солнце, а также от индивидуальной чувствительности человека, которая зависит от меланина в коже. Так, для белокожего человека достаточно получасового пребывания на солнце без защиты. Тогда как обладатель тёмной кожи вообще не столкнётся с данной проблемой. 

Симптомы солнечного ожога  

Пострадавший человек обычно ощущает боль, отёк, покалывания на коже. При тяжёлом поражении кожи обычно появляется температура, пузыри, а также сильный озноб.  Зачастую солнечный ожог сочетается с тепловым ударом. Тогда у человека кружится голова, появляется слабость, тошнота, рвота, а также повышается пульс. При лёгкой степени ожога сначала возникает покраснение кожи, затем начинает болеть кожа при касании, а также иногда появляются волдыри с жидким содержимым внутри. Такую сыпь ни в коем случае нельзя прокалывать, поскольку к ожогу может присоединиться ещё и инфекция. 

Как лечить солнечный ожог?

Сначала необходимо изолировать кожу от воздействия солнца. Если у вас появляются признаки теплового удара, то застегните одежду, примите горизонтальное положение и подложите под ноги валик. Лучше, если вы будете находиться в хорошо проветриваемом помещении. Пейте прохладную воду. 

Солнечные ожоги лёгкой формы можно вылечить самостоятельно. Для начала необходимо охладить кожу при помощи марли, смоченной в холодной воде. Менять её нужно по мере нагревания. Если ожог по всему телу, то используйте мокрую простынь. Надеваете такие вещи, чтобы ткань контактировала с поражённой кожей минимально. Слегка охладить кожу поможет прохладный душ. 

фото: ktk.kz

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Если вы забыли нанести солнцезащитный крем, но при этом находились под открытым солнцем целый день, то, скорее всего, вы получили солнечный ожог. Cosmo.ru со ссылкой на...
 
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