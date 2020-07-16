Как использовать меньше масла при жарке

Источник материала: Tut.by

Минус жареных блюд — высокая калорийность. Только подумайте, у рафинированного подсолнечного масла, на котором мы жарим чаще всего, калорийность на 100 мл — целых 900 ккал. То есть одна столовая ложка увеличивает калорийность блюда на 135 ккал. А сколько таких ложек вы добавляете на сковороду, когда обжариваете лук? Поэтому так важно уменьшить количество масла, выливаемого на сковороду при жарке. « АиФ » спросил у профессионалов, как жарить наиболее полезным и низкокалорийным способом.



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Снизить температуру

Николай Белов, шеф-повар:

— Поджарить мясо без масла на простой сковороде не получится, будет не тот результат, какого вы ожидаете. Чтобы сократить количество масла в этом случае, можно взять тефлоновую сковороду, на которой продукт будет печься и без масла. Или можно запечь на противне, например, куриное мясо, маринованное в специях и обваленное в сухарях. Ровно выложить на противень и запечь до румяной корки. Будет вкусно, сочно и без масла. Еще один способ приготовить с малым количеством масла — это малая температура сковороды. Продукт не так быстро жарится, масло не сгорает, а всегда находится на сковороде и обволакивает продукт. Если при таком способе закрыть крышку, то продукт будет томиться, как в печи.

Если говорить об овощах, то с ними прослеживается такая зависимость — чем тверже овощи, тем неохотнее они отдают воду, а значит, и пожарить их с минимумом масла проще. Например, пожарить картошку почти без масла вполне реально.

Найти правильную сковороду

Руслана Закиров, шеф-повар:

— Чтобы жарить без масла, достаточно подобрать сковороду с антипригарным покрытием или сковороду-гриль. Во время готовки на ней лишний жир стекает по специальным ребрам. Если такой нет, то стоит придерживаться простых правил: добавлять небольшое количество масла, использовать растительные масла, не перегревать сковороду и не жарить на одном и том же масле повторно.



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Позаботиться о масле

Алена Андреасян, концепт-шеф кафе:

— Если вы любите именно жареную еду и при этом хотите сделать ее более безвредной, то выбирайте масла с высокой температурой горения и готовьте на медленном или среднем огне.

Какие масла подходят:

масло гхи или топленое масло;

кокосовое масло холодного отжима;

масло авокадо.

Важно не только использовать масло с высокой точкой дымления, но и правильно его хранить. Выбирайте масла в темном стекле, плотно закрывайте крышкой, не допуская окисления, и, конечно, следите за сроком годности.

Использовать пергамент

Евгений Александров, шеф-повар:

— Чтобы снизить количество масла для жарки, можно использовать обычный пергамент — бумагу для выпечки. Мы жарим с его помощью рыбу, чтобы она стопроцентно не прилипла к сковороде. На небольшой кусок пергамента надо капнуть масло, положить рыбу и всю эту конструкцию — на разогретую сковороду. На рыбе получается золотистая корочка, а масла много не требуется.

Таким же способом можно поджарить овощи, к примеру брокколи. Их нужно бланшировать 30 секунд в кипящей воде, после чего кинуть на пергамент на разогретой сковороде. Быстро обжарить — и можно подавать. Так получается максимально вкусная хрустящая и свежая капуста.