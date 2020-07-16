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Клопп очень забавно отреагировал на пропущенный «Ливерпулем» мяч

16.07.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче — 1:2. «Красные» пропустили оба мяча после ошибок — звезды обороны защитника Вирджила ван Дейка и вратаря Алиссона Беккера. Главный тренер команды Юрген Клопп был настолько шокирован произошедшим, что в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд, пишет eurosport.

Картина оказалась настолько комичной, что спровоцировала волну реакций пользователей.

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