Клопп очень забавно отреагировал на пропущенный «Ливерпулем» мяч

«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче — 1:2. «Красные» пропустили оба мяча после ошибок — звезды обороны защитника Вирджила ван Дейка и вратаря Алиссона Беккера. Главный тренер команды Юрген Клопп был настолько шокирован произошедшим, что в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд, пишет eurosport.

Картина оказалась настолько комичной, что спровоцировала волну реакций пользователей.

