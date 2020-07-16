Клуб «Цмокi-Минск» сыграет на выезде против болгарского «Балкана»

Источник материала: ОНТ

Cильнейший баскетбольный клуб страны «Цмокi-Минск» узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги чемпионов.

15-го сентября команда Ростислава Вергуна сыграет на выезде против болгарского «Балкана». Ответная встреча – 18-го числа в Минске. Победитель этого двухматчевого противостояния во втором квалификационном раунде сыграет с лучшей командой пары «Лондон Лайонс» (Великобритания) – «Нептунас» (Литва). Всего в квалификации примут участие 16 команд, только 4 из них получат путевки в групповой этап. В случае успешного выступления в отборе, «Цмокi» сыграют в группе D основного раунда турнира.

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