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В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса авто

16.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса авто

ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Слуцке 15 июля около 20:00.

35-летний водитель автомобиля «Форд Эскорт», выезжая из дворовой территории, при проезде перекрестка ул. М. Богдановича и 2-й пер. М. Богдановича на разрешающий движение сигнал сфетофора, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Велосипедист в этот момент пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 16-летний парень с полученными телесными повреждениями госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса авто

В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса авто

С начала года на территории Минской области с участием несовершеннолетних велосипедистов произошло 5 ДТП, причем во всех происшествиях были виновны сами дети. Основные причины данных происшествий – незнание ПДД и невнимательность самих детей, нахождение на проезжей части дороги до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без сопровождения взрослых, пересечение проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора, как в вышеприведённом случае.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует взрослым контролировать своих детей, их досуг. Перед тем как отпустить ребенка на улицу стоит объяснить элементарные правила безопасного поведения на улице и дороге. Детям-велосипедистам до 14-лет категорически нельзя находится на дорогах общего пользования и об этом должен знать каждый родитель!

 
 
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Водитель на автомобиле «Форд Эскорт», выезжая из дворовой территории на разрешающий движение сигнал сфетофора, совершила наезд на несовершеннолетнего...
 
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