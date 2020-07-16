В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса авто

Источник материала: Слуцк Город





ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Слуцке 15 июля около 20:00.

35-летний водитель автомобиля «Форд Эскорт», выезжая из дворовой территории, при проезде перекрестка ул. М. Богдановича и 2-й пер. М. Богдановича на разрешающий движение сигнал сфетофора, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Велосипедист в этот момент пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 16-летний парень с полученными телесными повреждениями госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.









С начала года на территории Минской области с участием несовершеннолетних велосипедистов произошло 5 ДТП, причем во всех происшествиях были виновны сами дети. Основные причины данных происшествий – незнание ПДД и невнимательность самих детей, нахождение на проезжей части дороги до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без сопровождения взрослых, пересечение проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора, как в вышеприведённом случае.