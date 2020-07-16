Онколог перечислил симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит

Источник материала: ОНТ

Зачастую «голодные боли» в желудке или дискомфорт после приема пищи принимают за гастрит, однако они могут сигнализировать о язве, рассказал онколог-хирург Иван Карасев.

Медик также отметил, что важную роль играют наследственная предрасположенность к болезни и прием нестероидных противовоспалительных средств.

Если вовремя не обратиться к врачу, это может быть чревато серьезными последствиями: кровотечением, стенозом пилорического отдела желудка – это сужение места выхода из желудка, прободением стенки желудка, пенетрацией, или, другими словами, прободением язвы в соседний орган, а также ростом злокачественной опухоли.

Выявить язву можно с помощью эндоскопии.

Эндоскопия поможет также следить за процессом рубцевания язвы. Как правило, заживление до красного рубца происходит за 6-7 недель, а формирование полноценного рубца — за 2-3 месяца.

ФОТО: zdorove.clutch.ua









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