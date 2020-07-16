ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Онколог перечислил симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит

16.07.2020 12:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Онколог перечислил симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит

Зачастую «голодные боли» в желудке или дискомфорт после приема пищи принимают за гастрит, однако они могут сигнализировать о язве, рассказал онколог-хирург Иван Карасев.

Медик также отметил, что важную роль играют наследственная предрасположенность к болезни и прием нестероидных противовоспалительных средств.

Если вовремя не обратиться к врачу, это может быть чревато серьезными последствиями: кровотечением, стенозом пилорического отдела желудка – это сужение места выхода из желудка, прободением стенки желудка, пенетрацией, или, другими словами, прободением язвы в соседний орган, а также ростом злокачественной опухоли. 

Выявить язву можно с помощью эндоскопии. 

Эндоскопия поможет также следить за процессом рубцевания язвы. Как правило, заживление до красного рубца происходит за 6-7 недель, а формирование полноценного рубца — за 2-3 месяца. 

ФОТО: zdorove.clutch.ua



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачастую «голодные боли» в желудке или дискомфорт после приема пищи принимают за гастрит, однако они могут сигнализировать о язве, рассказал онколог-хирург Иван...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика