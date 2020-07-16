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Онколог перечислил симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Источник материала: ОНТ
Зачастую «голодные боли» в желудке или дискомфорт после приема пищи принимают за гастрит, однако они могут сигнализировать о язве,
Медик также отметил, что важную роль играют наследственная предрасположенность к болезни и прием нестероидных противовоспалительных средств.
Если вовремя не обратиться к врачу, это может быть чревато серьезными последствиями: кровотечением, стенозом пилорического отдела желудка – это сужение места выхода из желудка, прободением стенки желудка, пенетрацией, или, другими словами, прободением язвы в соседний орган, а также ростом злокачественной опухоли.
Выявить язву можно с помощью эндоскопии.
Эндоскопия поможет также следить за процессом рубцевания язвы. Как правило, заживление до красного рубца происходит за 6-7 недель, а формирование полноценного рубца — за 2-3 месяца.
ФОТО: zdorove.clutch.ua
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Зачастую «голодные боли» в желудке или дискомфорт после приема пищи принимают за гастрит, однако они могут сигнализировать о язве, рассказал онколог-хирург Иван...
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