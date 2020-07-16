Как ранее сообщалось, по факту протестов в Минске 14 июля Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст.342 Уголовного кодекса.





"В ходе изучения видеоматериалов следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения.





По данным фактам УСК по г.Минску возбуждены уголовные дела по ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.





Кроме этого, следователями установлена причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По уголовному делу, возбужденному ранее по ст.342 Уголовного кодекса, задержанные минчане признаны подозреваемыми", - говорится в соообщении СК.